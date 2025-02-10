Компактный фотоаппарат Pentax WG-1000, оливковый
Код товара:УТ-00078374
Артикул:S0002163
Товар не найден
Характеристики
Объективf 4.9-19.6 mm / 3.0 - 6.6 (27-108 мм в 35-мм эквиваленте)
Стабилизатор изображениятолько электронный / цифровой
Диаметр светофильтра, ммустановка светофильтров не предусмотрена
Датчик изображения1/2.3" BSI CMOS
СветочувствительностьISO 100 - 3200
Количество эффективных пикселей, Мп16
Соотношение сторон4:3
Формат матрицы1/2.3" и менее
Формат файлаJPEG
Серийная съемкаесть
Баланс белогоавто, 7 предустановок, ручной, установка ББ в Кельвинах: 1900-10000К
Цветовое пространствоsRGB
Цифровой зумприблизительно 6x
Одновременная съемка фото и видеоНет
Автоспуск2 или 10 с
Размер фотоизображения 4608 x 3456 (4:3), 4608 х 3072 (3:2), 4608 x 2592 (16:9) и менее
Интервальная съемкаЕсть
Формат видеозаписи, сжатия, кодекиH.264, MOV
ВидеосъемкаFull HD 30 кадров/с, HD 720р до 60 кадров/с, 640х480 - 120 кадров/с
Разрешение видеозаписи640х480, 1280х720, 1920х1080
Формат записи звукаLPCM, моно
Битрейтнет данных
Продолжительность видео29 мин. 59 с.
Экспокоррекция+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Приоритет диафрагмынет
Замер экспозицииTTL-замер: мультисегментный / точечный / центровзвешенный / по лицам
Брекетинг экспозицииесть
Ручная экспозицияесть
Выдержка1/2000 - 4 с, длительная от руки: до 30 с
Приоритет выдержкинет
Ручная фокусировкаесть
Функции автофокусафокусировка по контрасту, 25 точек, 1 точка, определение лиц, макро от 5 см
Внешняя вспышканет
Встроенная вспышкаЕсть
Диоптрийная коррекциянет
Видоискательнет
Дисплей2.7" (6.8 см) ЖК TFT, прибл. 230 тыс. пикселей
Внутренняя память29 Мб
ВидеовыходHDMI micro (тип D)
Тип карты памятиSD, SDHC и SDXC - 1 слот, до 512 Гб
Беспроводное подключениеНет
Поддерживаемые карты памятиSD
Подключение к компьютеруUSB 2.0 Type C
Разъемы-
Карта памятиSD
Питаниелитий-ионный аккумулятор D-LI96, 3.7В 890 мАч, прибл. 300 снимков по стандарту CIPA
Вес220 г (c аккумулятором и картой памяти)
Размеры116 х 68.5 х 50.5 мм
Особые характеристикизащита от воды и пыли IP68: пребывание под водой до 15 м не менее 2-х часов (JIS Class 8), защита от ударов падение с высоты до 2 м, рабочая температура: 0-40° С
Дата анонсаиюнь 2024
Комплектациякабель USB, сетевой адаптер, литий-ионный аккумулятор D-LI96, ремешок O-ST181, силиконовый защитный чехол O-CC180, ремешок с карабином O-ST180
Водонепроницаемый, противоударныйДа
Описание
Новая модель PENTAX WG-1000 обладает выдающимися для камеры начального уровня водонепроницаемостью и ударостойкостью. Компактный и лёгкий корпус WG-1000 гарантирует надёжную защиту от проникновения влаги при использовании на глубинах до 15 м, обладает защитой от пыли и загрязнений, а также предохраняет камеру от повреждений при падении с высоты до 2 метров.
Высокое качество изображения
КМОП-сенсор с обратной засветкой и разрешением около 16,35 мегапикселей обладает превосходными характеристиками чувствительности, низким уровнем шума и высокой скоростью считывания данных. Благодаря ему WG-1000 обеспечивает получение резких изображений с высокой детализацией даже при съёмке на ISO 3200.
4-кратный оптический зум
Компактная защищённая камера WG-1000 оснащена объективом с 4-кратным оптическим зумом и диапазоном фокусных расстояний от 4,9 мм до 19,6 мм (эквивалент примерно 27–108 мм для формата 35 мм). Функция цифрового масштабирования расширяет диапазон зума примерно в 24 раза для фотосъёмки с большим увеличением, что делает камеру ещё более универсальной.
Компактная защищённая камера WG-1000 оснащена объективом с 4-кратным оптическим зумом и диапазоном фокусных расстояний от 4,9 мм до 19,6 мм (эквивалент примерно 27–108 мм для формата 35 мм). Функция цифрового масштабирования расширяет диапазон зума примерно в 24 раза для фотосъёмки с большим увеличением, что делает камеру ещё более универсальной.
Семь режимов съёмки
Компактная защищённая камера WG-1000 предоставляет пользователю возможность выбора семи различных режимов съёмки. Можно выбрать в том числе:
- Автоматический режим, в котором камера самостоятельно определяет наиболее подходящие параметры;
- Ручной режим, который позволяет фотографу вручную устанавливать желаемую диафрагму, выдержку и значение ISO;
- Подводный режим, который реалистично передаёт цвета подводного мира за счёт снижения интенсивности синего цвета.
20 цветовых фильтров
PENTAX WG-1000 позволяет пользователю выбирать из 20 предустановленных цветовых фильтров для придания изображению желаемого оттенка и тона. В дополнение к стандартным «Чёрно-белому» фильтру и фильтру «Сепия», фотограф может установить более креативные варианты обработки изображения:
PENTAX WG-1000 позволяет пользователю выбирать из 20 предустановленных цветовых фильтров для придания изображению желаемого оттенка и тона. В дополнение к стандартным «Чёрно-белому» фильтру и фильтру «Сепия», фотограф может установить более креативные варианты обработки изображения:
- «Японский стиль» усиливает голубоватые оттенки;
- «Итальянский стиль» усиливает зеленоватые оттенки;
- «Французский стиль» усиливает оттенки красного;
- «Негатив» с эффектом негативной плёнки до создания позитива;
- «Эскиз» с добавлением эффекта рисунка.
Эти и другие варианты расширяют возможности самовыражения фотографов, выводя их творчество на новый уровень.
Запись видеороликов в формате Full HD
Компактная всепогодная камера PENTAX WG-1000 обеспечивает высококачественную видеосъёмку в Full HD (1920 x 1080, формат сжатия H.264) при частоте кадров 30 к/с. Также имеется высокоскоростная видеосъемка с VGA разрешением (640 х 480, до 120 кадров/с, длительность до 30 секунд).
Интервальная съемка
Функция интервальной съемки WG-1000 позволяет автоматически делать серию снимков с фиксированным интервалом в 30 секунд, 1 минуту, 5 минут или 10 минут.
Функция интервальной съемки WG-1000 позволяет автоматически делать серию снимков с фиксированным интервалом в 30 секунд, 1 минуту, 5 минут или 10 минут.
Три режима автоспуска
Автоспуск WG-1000 поддерживает три режима: двухсекундную или 10-секундную задержку и функцию автоспуска при обнаружении камерой улыбки.
Дополнительные функции:
- Автофокусировка с распознаванием лиц (до 12 лиц)
- Вспомогательная лампа автофокусировки
- Электронное подавление дрожания
- Серийная съемка
- Обнаружение моргнувших людей
WG-1000 для работы
Съемка на стройплощадках: благодаря исключительной ударопрочности камера безукоризненно работает на различных строительных и рабочих площадках. WG-1000 можно стерилизовать растворами, содержащими этанол, гипохлорит натрия (одобрен в качестве дезинфицирующего средства для пищевых добавок) или диоксид хлора, а значит камеру безопасно использовать в медицинских учреждениях и на производственных линиях.
- Корпус удобно лежит в руке, камерой можно пользоваться в рабочих перчатках
- Большую кнопку спуска с подсветкой легко найти в темноте
- Силиконовый защитный чехол O-CC180 (входит в стандартную комплектацию) предохраняет корпус фотокамеры от царапин
- Режим защиты от сотрясения для эффективной компенсации дрожания камеры при съёмке неподвижных объектов
- Ремешок с карабином O-ST180 (входит в стандартную комплектацию) для крепления камеры на рюкзак или рабочий жилет
- Две широких проушины по бокам корпуса позволяют с легкостью продеть в них универсальный ремень или стропу