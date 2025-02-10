Новая модель PENTAX WG-1000 обладает выдающимися для камеры начального уровня водонепроницаемостью и ударостойкостью. Компактный и лёгкий корпус WG-1000 гарантирует надёжную защиту от проникновения влаги при использовании на глубинах до 15 м, обладает защитой от пыли и загрязнений, а также предохраняет камеру от повреждений при падении с высоты до 2 метров.

Высокое качество изображения

КМОП-сенсор с обратной засветкой и разрешением около 16,35 мегапикселей обладает превосходными характеристиками чувствительности, низким уровнем шума и высокой скоростью считывания данных. Благодаря ему WG-1000 обеспечивает получение резких изображений с высокой детализацией даже при съёмке на ISO 3200.

4-кратный оптический зум

Компактная защищённая камера WG-1000 оснащена объективом с 4-кратным оптическим зумом и диапазоном фокусных расстояний от 4,9 мм до 19,6 мм (эквивалент примерно 27–108 мм для формата 35 мм). Функция цифрового масштабирования расширяет диапазон зума примерно в 24 раза для фотосъёмки с большим увеличением, что делает камеру ещё более универсальной.

Семь режимов съёмки

Компактная защищённая камера WG-1000 предоставляет пользователю возможность выбора семи различных режимов съёмки. Можно выбрать в том числе:

Автоматический режим, в котором камера самостоятельно определяет наиболее подходящие параметры;

Ручной режим, который позволяет фотографу вручную устанавливать желаемую диафрагму, выдержку и значение ISO;

Подводный режим, который реалистично передаёт цвета подводного мира за счёт снижения интенсивности синего цвета.

20 цветовых фильтров

PENTAX WG-1000 позволяет пользователю выбирать из 20 предустановленных цветовых фильтров для придания изображению желаемого оттенка и тона. В дополнение к стандартным «Чёрно-белому» фильтру и фильтру «Сепия», фотограф может установить более креативные варианты обработки изображения:

«Японский стиль» усиливает голубоватые оттенки;

«Итальянский стиль» усиливает зеленоватые оттенки;

«Французский стиль» усиливает оттенки красного;

«Негатив» с эффектом негативной плёнки до создания позитива;

«Эскиз» с добавлением эффекта рисунка.

Эти и другие варианты расширяют возможности самовыражения фотографов, выводя их творчество на новый уровень.

Запись видеороликов в формате Full HD

Компактная всепогодная камера PENTAX WG-1000 обеспечивает высококачественную видеосъёмку в Full HD (1920 x 1080, формат сжатия H.264) при частоте кадров 30 к/с. Также имеется высокоскоростная видеосъемка с VGA разрешением (640 х 480, до 120 кадров/с, длительность до 30 секунд).

Интервальная съемка

Функция интервальной съемки WG-1000 позволяет автоматически делать серию снимков с фиксированным интервалом в 30 секунд, 1 минуту, 5 минут или 10 минут.

Три режима автоспуска

Автоспуск WG-1000 поддерживает три режима: двухсекундную или 10-секундную задержку и функцию автоспуска при обнаружении камерой улыбки.

Дополнительные функции:

Автофокусировка с распознаванием лиц (до 12 лиц)

Вспомогательная лампа автофокусировки

Электронное подавление дрожания

Серийная съемка

Обнаружение моргнувших людей

WG-1000 для работы

Съемка на стройплощадках: благодаря исключительной ударопрочности камера безукоризненно работает на различных строительных и рабочих площадках. WG-1000 можно стерилизовать растворами, содержащими этанол, гипохлорит натрия (одобрен в качестве дезинфицирующего средства для пищевых добавок) или диоксид хлора, а значит камеру безопасно использовать в медицинских учреждениях и на производственных линиях.