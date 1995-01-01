Бинокль Pentax UP 10x21, черный
Код товара : УТ-00041790
Артикул : S0061804
Гарантия производителя 30 лет
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
210 г
Комплектация
бинокль, крышки окуляров, нашейный ремень, чехол
Вес (брутто), г
0.350
Характеристики
Относительная яркость
4.4
Минимальное расстояние фокусировки
2.8
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Призма
Порро (BaK-4)
Оптическая схема
объективы: 2 элемента в 1 группе, окуляры: 3 элемента в 2 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
2.1
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
87
Угол поля зрения
5°
Описание
Несмотря на компактные размеры и доступную цену этот бинокль по праву можно отнести к весьма серьезным оптическим инструментам. Передовым оптическим технологиям, примененным в UP 10Х21 может позавидовать даже большой и более дорогой бинокль. Небольшие размеры и вес определяют его назначение – это повседневное в любой ситуации (прогулка, театр, спорт, охота и рыбалка), а прекрасная эргономика и высокое оптическое качество определяют высокий комфорт и возможность вести длительные наблюдения.
Лучшие традиции производства оптики PENTAX в полной мере находят свое отражение даже в этих недорогих биноклях. Это и призмы из высококачественного оптического стекла BAK4, обеспечивающие чистое не затемненное по краям изображение, асферические линзы в конструкции окуляра, эффективно устраняющие различные искажения, многослойное просветление оптических элементов, обеспечивающее высокий контраст наблюдаемой картинки.
Удобство для наблюдателя обеспечивается фирменной двухосевой системой регулировки межзрачкового расстояния, выдвижными оправами окуляров и механизмом диоптрийной коррекции с оригинальным фиксатором. Благодаря резиновому покрытию, корпус бинокля защищен от механических воздействий и надежно удерживается в руке.
Многослойное просветление всех оптических элементов
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Внутренняя фокусировка
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Прочие характеристики
- Минимальное расстояние фокусировки 2,8 м
- Удобный двухосевой механизм регулировки межзрачкового расстояния
- Вынесенная окулярная точка и выдвижные окулярные кольца для комфортного наблюдения