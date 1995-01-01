Бинокль Pentax SP 8x40 (уцененный)
Код товара : УТ-00075132
Артикул : S0065902 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
12 990 ₽
Гарантия производителя 30 лет
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Описание
- Серия бинокля S — серия биноклей с большим диаметром линз и высокой кратностью. P — призма Porro.
- Призма из стекла BAK4
- Многослойное просветляющее покрытие
- Прочный и легкий корпус из легкого алюминиевого сплава
Линейка S биноклей PENTAX
Бинокли серии S характеризуются большим диаметром линз при высокой кратности, что позволяет использовать их в случаях когда нужно рассматривать объекты на особенно большом расстоянии, в том числе для астрономических наблюдений. Данная модель имеет среднее увеличение 8х, но большую светосилу (большой выходной зрачок 5 мм). Все линзы бинокля имеют фирменное мультипросветление и обеспечивают высокий контраст изображения. Модель бинокля SP 8x40 отличается от своего “старшего брата” более простыми окулярами и меньшим выносом выходного зрачка. Благодаря этому бинокль более доступен по цене, но сохраняет неплохие оптические характеристики. Особенно здесь стоит отметить его светосилу т.к. сочетание средней кратности и больших передних линз оптимальный компромисс. Конструкция каждого объектива бинокля включает 2 элемента в 1 группе. Окуляр устроен более сложно, 3 элемента в 2 группах.
Оптика
PENTAX SP 8x40 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.
Фокусировка бинокля PENTAX SP 8x40 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров. Бинокль PENTAX SP 8x40 можно подстраивать под своё зрение, коррекция диоптрий +/-3 D, что даже больше чем у его “старшего брата” модели WP. С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX SP 8x40 на объект на расстоянии от 9 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.
Бинокль PENTAX SP 8x40 рассчитан на пользователя, которому требуется большое увеличение при доступной цене. При своих характеристиках бинокль является отличным выбором, имея хорошую эргономику и небольшой вес. Покрытие бинокля отличается от серии Z, но тоже приятное на ощупь и защищает алюминиевый корпус от повреждений. Диоптрийная подстройка под глаза пользователя на бинокле PENTAX SP 8x40 выполняется для правого глаза. Бинокль PENTAX SP 8x40 имеет крепление под специальный штатив для биноклей с резьбой 1/4”. Штатив для биноклей позволяет работать с биноклем длительное время, например, при наблюдении за дикими животными или птицами.
- Созерцать звездное небо предпочтительно в бинокль с большим выходным зрачком т.к. в темное время суток это позволяет уловить весь доступный свет и тем лучше подходит бинокль PENTAX SP 8x40 с выходным зрачном 5 мм.
- Кратность бинокля PENTAX SP 8x40 достаточна для наблюдения удаленных объектов, которые плохо видны невооруженным взглядом. Бинокль подходит для занятий споттингом, будь то самолёты или железнодорожная техника.
- Качественный бинокль незаменим в путешествиях, взглядом через бинокль вы можете проникнуть туда, куда не добраться ногами.