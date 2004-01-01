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Объектив Pentax DA 40mm f/2.8 Limited HD, серебристый

  • DA 40mm f/2.8 Limited HD, серебристый
  • DA 40mm f/2.8 Limited HD, серебристый
  • DA 40mm f/2.8 Limited HD, серебристый
Код товара:УТ-00008555
Артикул:S0021400

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Объектив серии Limited с фокусным расстоянием 40 мм (для цифровых зеркальных камер эквивалентное фокусное расстояние составляет 61 мм) разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. HD PENTAX-DA 40 мм f/2.8 подходит практически для любого вида съемок: жанровая или студийная, портрет или пейзаж.

Объектив отличается традиционно высоким качеством цветопередачи объективов легендарной серии Limited, вместе с тем, уникальной миниатюрной конструкцией, обеспечивающей маневренность во время съемки. Объектив оснащен фирменным механизмом быстрого переключения режимов фокусировки AM/MF.

Также в данном объективе применяется уникальная технология многослойного просветления «HD coating». Это покрытие обеспечивает значительно более высокий коэффициент пропускания света, чем обычные многослойные покрытия, что позволяет уменьшить появление бликов и фантомных изображений даже при съемке в контровом свете. Объективы HD PENTAX-DA также имеют диафрагменное отверстие идеально круглой формы для получения естественного и красивого боке.

С очень незначительными ограничениями объектив можно использовать с пленочными и полнокадровыми цифровыми камерами PENTAX (следует помнить, что объективы DA не поддерживают механическое управление диафрагмой).

Описание производителя