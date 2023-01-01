Объектив Pentax DA 40mm f/2.8 Limited HD, серебристый
Код товара : УТ-00008555
Артикул : S0021400
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
39° (APS-C)
Конструкция объектива
5 элементов в 4 группах
Физические характеристики
Вес
89 г
Размеры товара
63 x 15 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда MH-RB 49, чехол, инструкция, гарантийный талон
Описание
Объектив серии Limited с фокусным расстоянием 40 мм (для цифровых зеркальных камер эквивалентное фокусное расстояние составляет 61 мм) разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. HD PENTAX-DA 40 мм f/2.8 подходит практически для любого вида съемок: жанровая или студийная, портрет или пейзаж.
Объектив отличается традиционно высоким качеством цветопередачи объективов легендарной серии Limited, вместе с тем, уникальной миниатюрной конструкцией, обеспечивающей маневренность во время съемки. Объектив оснащен фирменным механизмом быстрого переключения режимов фокусировки AM/MF.
Также в данном объективе применяется уникальная технология многослойного просветления «HD coating». Это покрытие обеспечивает значительно более высокий коэффициент пропускания света, чем обычные многослойные покрытия, что позволяет уменьшить появление бликов и фантомных изображений даже при съемке в контровом свете. Объективы HD PENTAX-DA также имеют диафрагменное отверстие идеально круглой формы для получения естественного и красивого боке.
С очень незначительными ограничениями объектив можно использовать с пленочными и полнокадровыми цифровыми камерами PENTAX (следует помнить, что объективы DA не поддерживают механическое управление диафрагмой).
Описание производителя