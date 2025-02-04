Новая версия объектива HD PENTAX-DA разработана на основе популярной модели типа «рыбий глаз» smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED (IF). Основные улучшения в объективе получила оптика, а именно — новейшее высокококлассное фирменное HD-просветление всех поверхностей для контрастных, четких снимков без бликов и фантомных изображений. Также был значительно переработан дизайн корпуса, чтобы соответствовать современным требованиям к объективам для цифровых зеркальных камер PENTAX. Бленда в новой версии сделана съемной специально для владельцев полнокадровых камер Pentax K-1 и K-1 Mark II для получения эффектных «круглых» фотографий с эффектом «рыбий глаз». В «smc» варианте объектива несъемная фигурная бленда на полном кадре попадала в поле зрения и существенно затемняла часть изображения лепестками.

HD-просветление для исключительного качества изображения

Усовершенствованная версия объектива оснащена новейшим фирменным многослойным HD просветляющим покрытием*, которое уменьшает переотражения на 50% эффективней по сравнению с обычным покрытием во всём спектре видимого света. Благодаря тому, что паразитные отражения сводятся к минимуму, эта технология позволяет получать контрастные, чистые снимки без бликов и фантомных изображений, с максимально точной цветопередачей даже в условиях слабой освещенности или контрового света. Оптическая схема этого зум-объектива включает в себя элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), устраняющий хроматические аберрации для экстрачеткого высококонтрастного изображения.

*HD - High Definition.

Фокусное расстояние, покрывающее диапазон от сверхширокого до эффекта «рыбий глаз» (fish-eye)

В сочетании с цифровой зеркальной камерой PENTAX с матрицей формата APS-C новый зум-объектив HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED обеспечивает угол обзора 180 градусов на фокусном расстоянии 10мм для получения эффектных изображений в формате fish-eye. Угол обзора сильно изменяется даже при небольшом изменении фокусного расстояния, таким образом фотограф с помощью зума может использовать различную кривизну поля изображения для художественных приемов, характерных для "fish-eye": искажать перспективу, использовать эффект визуальной деформации предметов и объектов, а также, благодаря широкому углу, получать чрезвычайно большую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), когда вся сцена будет в зоне фокуса.

Абсолютно новый современный дизайн объектива

Сохраняя размеры предшественника smc PENTAX-DA 10-17mm F3.5-4.5 ED (IF), обновленная версия обладает современным и функциональным дизайном, соответствующим требованиям к современной линейке оптики DA и D FA. Усовершенствованный внешний вид отлично сочетается с последними моделями цифровых зеркальных камер Pentax c байонетом K. К тому же, новый объектив несомненно порадует фотографов компактностью и легким весом. Для обладателей полнокадровых цифровых зеркальных камер PENTAX K-1 и K-1 Mark II новый объектив даст возможность расширить художественные возможности иобеспечит кадры в виде почти идеального круга.

* Если при снятой бленде параметр выбора поля кадра установлен на «полнокадровый режим», может наблюдаться небольшое виньетирование и падение резкости ближе к краям поля, поскольку часть изображения будет формироваться за пределами рабочей области покрытия объектива (поскольку объектив относится к серии DA оптики для APS-C камер Pentax).

Защитное SP-покрытие против загрязнений

Защитное влаго- и грязеотталкивающее SP-покрытие (Super Protect), нанесённое на переднюю линзу, уменьшает её адгезию к влаге и загрязнениям. Капли, не расстекаясь, скатываются с поверхности линзы, а загрязнения, в основном, не прилипают. Это облегчает и чистку оптики и предотвращает появление артефактов, таким образом, при съемке фотограф может не волноваться за оптику, а спокойно сосредоточиться на художественных задачах и в полной мере насладиться творческим процессом.

Фирменная система Pentax Quick-Shift Focus, которая позволяет пользователю мгновенно перейти в режим ручного наведения на резкость простым поворотом фокусировочного кольца, даже в режиме автофокуса. Нет необходимости переводить АФ в ручное положение, при этом система позволяет скорректировать автофокус в любой момент, даже в процессе автонаведения на резкость.

Минимальная дистанция фокусировки 14 сантиметров, позволяет фотографу снимать с расстояния всего 2.5 сантиметров от передней линзы объектива, что идеально подходит для сверхкрупных планов.