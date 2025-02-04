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Объектив Pentax FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD

  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
  • FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
Код товара:УТ-00028437
Артикул:S0021260

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Этот объектив относится к «звездной» серии Pentax-D FA*. Звездой отмечаются лучшие объективы, сочетающие высокое качество изображения и максимальную производительность. Новейшая оптическая схема включает 15 элементов в 9 группах, 3 из которых со сверхнизким коэффициентом рассеивания и еще 1 – асферический, благодаря чему обеспечивается коррекция хроматических и сферических аберраций, высокая контрастность и резкость. Новый фокусировочный привод SDM кольцевого типа обладает большим запасом мощности, что позволяет фокусироваться быстро и точно. Всепогодная защита AW выполнена на уровне флагманских камер Pentax.

Для защиты от ореолов и бликов используется новое просветляющее покрытие Aero Bright Coating II, а также многослойное покрытие HD Coating. Поэтому PENTAX FA* 50mm f/1.4 позволяет получать контрастные снимки при сильном контровом свете. Передняя линза дополнительно защищена защитным слоем SP (Super Protect).

Другие особенности:

  • 9-лепестковая скругленная диафрагма создает приятный эффект размытия фона (боке), с аккуратными круглыми бликами от источников света.
  • Отсутствие дисторсии позволяет снимать с расстояния всего 1 м без видимых искажений, минимальная дистанция фокусировки составляет 40 см
  • Электромагнитная диафрагма обеспечивает корректную экспозицию при съемке видео и при высокоскоростной серийной съемке
  • Система Quick-shift Focus позволяет быстро переключаться между автоматической и ручной фокусировкой одним сдвигом кольца