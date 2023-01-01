Объектив Pentax FA* 50mm f/1.4 D SDM AW HD
Код товара : УТ-00028437
Артикул : S0021260
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF4
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
47° (35 мм)
Конструкция объектива
15 элементов в 9 группах (3 со сверхнизкой дисперсией, 1 асферический)
Физические характеристики
Вес
910 грамм
Размеры товара
80 х 106 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда PH-RBB72, чехол S120-140
Описание
Этот объектив относится к «звездной» серии Pentax-D FA*. Звездой отмечаются лучшие объективы, сочетающие высокое качество изображения и максимальную производительность. Новейшая оптическая схема включает 15 элементов в 9 группах, 3 из которых со сверхнизким коэффициентом рассеивания и еще 1 – асферический, благодаря чему обеспечивается коррекция хроматических и сферических аберраций, высокая контрастность и резкость. Новый фокусировочный привод SDM кольцевого типа обладает большим запасом мощности, что позволяет фокусироваться быстро и точно. Всепогодная защита AW выполнена на уровне флагманских камер Pentax.
Для защиты от ореолов и бликов используется новое просветляющее покрытие Aero Bright Coating II, а также многослойное покрытие HD Coating. Поэтому PENTAX FA* 50mm f/1.4 позволяет получать контрастные снимки при сильном контровом свете. Передняя линза дополнительно защищена защитным слоем SP (Super Protect).
Другие особенности:
- 9-лепестковая скругленная диафрагма создает приятный эффект размытия фона (боке), с аккуратными круглыми бликами от источников света.
- Отсутствие дисторсии позволяет снимать с расстояния всего 1 м без видимых искажений, минимальная дистанция фокусировки составляет 40 см
- Электромагнитная диафрагма обеспечивает корректную экспозицию при съемке видео и при высокоскоростной серийной съемке
- Система Quick-shift Focus позволяет быстро переключаться между автоматической и ручной фокусировкой одним сдвигом кольца