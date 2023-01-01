Описание

Этот объектив относится к «звездной» серии Pentax-D FA*. Звездой отмечаются лучшие объективы, сочетающие высокое качество изображения и максимальную производительность. Новейшая оптическая схема включает 15 элементов в 9 группах, 3 из которых со сверхнизким коэффициентом рассеивания и еще 1 – асферический, благодаря чему обеспечивается коррекция хроматических и сферических аберраций, высокая контрастность и резкость. Новый фокусировочный привод SDM кольцевого типа обладает большим запасом мощности, что позволяет фокусироваться быстро и точно. Всепогодная защита AW выполнена на уровне флагманских камер Pentax.

Для защиты от ореолов и бликов используется новое просветляющее покрытие Aero Bright Coating II, а также многослойное покрытие HD Coating. Поэтому PENTAX FA* 50mm f/1.4 позволяет получать контрастные снимки при сильном контровом свете. Передняя линза дополнительно защищена защитным слоем SP (Super Protect).

Другие особенности: