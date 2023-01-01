Описание

Штатив Peak Design обладает необычной конструкцией: шаровая головка интегрирована в центральную штангу. Это позволило добиться значительного снижения габаритов и веса штатива при сохранении выдающейся прочности (безопасная нагрузка 9 кг). Современным мейнстримом для подобных компактных штативов является конструкция, при которой ноги штатива поднимаются вверх на 180°, охватывая центральную штангу со штативной головкой. Peak Design использует другой подход, который обеспечивает аналогичную длину и значительно более скромные габариты в поперечном сечении (показано на иллюстрации). Подобный подход имеет и обратную сторону: для установки альтернативных штативных головок необходимо приобрести отдельный адаптер центральной штанги.

Центральная штанга состоит из двух частей: короткого отрезка с шаром и длинной части. Для съемки с минимальной высоты 14 см (или для снижения веса в дальней экспедиции) вам необходимо просто отсоединить длинную часть. Стандартная площадка совместима с пряжками Peak Design, головка также может принимать L-образные площадки стандарта Arca Swiss. В комплекте со штативом идет адаптер для мобильного телефона (складывается внутрь центральной штанги), непромокаемый чехол и инструмент.

Шаровая головка штатива Peak Design Travel Tripod очень компактна и проста в работе. Поскольку она интегрирована в штатив, вам не придется переживать о том, хорошо ли она закреплена. Большой диаметр шара обеспечивает высокую безопасную нагрузку. Головка освобождается и блокируется одним движением кольца, которое отвечает сразу за все оси. К сожалению, у этой головки нет возможности отдельно разблокировать ось панорамирования, что используется в создании панорам из нескольких снимков.

Безусловно интересной находкой является конструкция адаптера для телефонов: он прячется внутрь центральной штанги.

Все детали штатива (ноги, замки, крюк для груза и так далее), выполнены из анодированного алюминиевого сплава 6061-T6 (высокой прочности). Исключением является только запорное кольцо головки, оно из поликарбоната. На штатив распространяется ограниченная пожизненная гарантия Peak Design.