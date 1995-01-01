Описание

The Everyday Totepack 20L V2.0 – необычный городской рюкзак, выполненный в стиле сумки «тоут». Его также можно носить как на спине, так и за комфортные верхние ручки, которые соединяются между собой с помощью встроенных магнитов. В этом случае плечевые лямки можно отстегнуть и спрятать в задний карман, вся операция занимает примерно полминуты. Рюкзак вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с объективом до 70-200/2.8, а также еще 2-3 объектива и мелкие аксессуары. При использовании для повседневных нужд внутрь можно положить бутылку воды, еду, наушники и прочие личные вещи. Также предусмотрены отдельные защищенные отсеки для 15-16" ноутбука (типа MacBook Pro 16) и 10-11" планшета.

Доступ к основному отделению может осуществляться как через верхний клапан, так и с боков через широкие люки на молнии: быстрый доступ позволяет вам перекинуть рюкзак на грудь, достать камеру и успеть сделать хороший кадр. Для безопасности на улице и в транспорте молнии можно зафиксировать в закрытом положении через специальные петельки – открыть их незаметно у злоумышленников не получится. Верхний клапан закрывается на магнитный замок и сворачивается в сторону, при желании его также можно закрыть на молнию. Внутреннее пространство организуется с помощью 2 больших раскладных разделителей на липучках, которые можно установить как вертикально, так и горизонтально. Каждый разделитель может сформировать 1, 2 или 3 индивидуальные ячейки, содержимое которых не будет тереться и биться друг о друга. Вы также можете полностью вытащить разделители, чтобы получить большое общее пространство объемом 20 литров (+ карман для ноутбука и планшета). А если поднять вверх сворачивающийся клапан, получится 25 литров. В комплекте также идет пара съемных ремешков, которые позволят зафиксировать снаружи штатив, коврик для йоги или свернутую куртку. Ремешки устанавливаются в 8 специальных точек крепления, располагающихся по периметру рюкзака.

Спереди на рюкзаке имеется небольшой отдельный карман, закрывающийся на влагозащищенную молнию. В нем удобно носить различные мелочи, поскольку внутри сделан органайзер со множеством небольших карманчиков. Там же расположен эластичный шнурок с креплением для связки ключей.

The Everyday Totepack 20L выполнен на 100% из вторично переработанных материалов: основная часть – из нейлона 400D с двойной полиуретановой подкладкой и водоотталкивающей DWR пропиткой, дно дополнительно усилено: оно сшито из 900D нейлона. Мягкий наполнитель защищает камеру и ноутбук от случайных ударов. Благодаря водонепроницаемой ПУ подкладке и влагозащищенным молниям даже в самый сильный ливень содержимое всегда будет оставаться сухим. Современные материалы отличаются высокой износостойкостью: этот рюкзак прослужит вам годы и годы. Благодаря тонкому профилю (максимальная толщина не превышает 17 см) и сбалансированному дизайну, рюкзак удобно носить за верхние ручки, он не будет тереться о ноги при ходьбе.

В целом, The Everyday Totepack 20L V2.0 – это достаточно необычный, но элегантный рюкзак-сумка, который вполне подойдет как для casual-, так и для делового стиля одежды. Он не выглядит громоздким, но обладает неплохой вместимостью, при этом не затрудняет перемещения по улицам и в общественном транспорте большого города. Данный рюкзак вполне подходит как для мужчин, так и для женщин.