Описание

The Everyday Tote 15L от Peak Design – элегантная женская сумка, которая подойдет как для ношения фотокамеры, так и для обычного, повседневного использования. Сумку можно носить самыми разными способами: в руках, на плече или через плечо: для последнего в комплекте идет съемный ремень с широкой накладкой, которая эффективно распределяет нагрузку, не нарезая плечи и шею. Ремень легко регулируется по длине одной скользящей пряжкой, так что вы можете или приспустить сумку на бедро, или наоборот, плотно прижать к спине, когда передвигаетесь на велосипеде, самокате или мотоцикле. Внутрь помещается зеркальная или беззеркальная камера с объективом до 70-200/2.8, плюс еще 2-3 объектива и все необходимые аксессуары. Предусмотрен отдельный карман для планшета или ноутбука до 13".

Пространство основного отделения можно организовать с помощью 2 складных разделителей на липучках. Каждый разделитель может формировать 2 ячейки хранения, верхнюю и нижнюю, итого получается 5. Основное отделение закрывается на молнию, магнитный замок и сворачивающийся в сторону клапан. Спереди имеется достаточно глубокий карман на молнии с органайзером из множества внутренних карманчиков, по которым можно разложить различные мелкие аксессуары и личные вещи. В этом же кармане находится эластичный шнурок с креплением для связки ключей. Для ношения крупных вещей (например, пляжного полотенца или коврика для йоги) в комплекте с сумкой идет пара съемных ремешков, их можно быстро пристегнуть в соответствующие петли, расположенные по периметру сумки.

С тыльной стороны Everyday Tote сделан еще один небольшой карман для мелочей, а также спрятана широкая ручка, с помощью которой сумку можно зафиксировать на ручке дорожного чемодана. Благодаря дизайну со сворачивающимися в сторону клапанами внутрь сумки не попадает вода. Для дополнительной защиты есть застежки-молнии UltraZip, которые отличаются исключительно высокой износостойкостью и рассчитаны на многолетнюю службу.

The Everyday Tote 15L выполнена на 100% из вторично переработанных материалов: основная часть сумки из нейлона 400D с двойной полиуретановой подкладкой и водоотталкивающей DWR пропиткой, днище сумки дополнительно усилено: оно сшито из 900D нейлона. Мягкий наполнитель защищает камеру и ноутбук от случайных ударов. Благодаря водонепроницаемой ПУ подкладке даже в самый сильный ливень содержимое всегда будет оставаться сухим. Современные материалы отличаются высокой износостойкостью: эта сумка может прослужить вам годы и десятилетия. Сумка декорирована небольшими элементами из искусственной кожи (материал Hypalon).

Стандартный полезный объем сумки составляет 15 литров, а если поднять вверх сворачивающийся клапан – 20 литров.