Описание

Впервые появившийся в 2016 году, Peak Design Everyday Sling был недавно переделан на основе отзывов тысяч заинтересованных клиентов.

Теперь у нас есть Peak Design Everyday Sling объёмом 6 и 10 литров, которые будут идеальной сумком-слингом для повседневного пользования. Также они отлично исполнят роль аксессуара для переноски фотооборудования.

Сумка Peak Design Everyday Sling V2 - 6L - это оптимальный вариант для одной беззеркальной камеры, одной зеркалки или дрона. Аксессуар также идеален для путешествий, поскольку имеет важный отсек - карман для планшета.

Пример того, как можно организовать пространство, если у вас фотооборудование

Корпус беззеркальной камеры + 1-2 дополнительных объектива и аксессуары

DJI Mavic drone + контроллер, аккумуляторы, зарядное устройство

Зеркальная камера + 1-2 дополнительных объектива и аксессуары

Полнокадровая зеркальная фотокамера + объектив 70-200 мм

Комплект Peak Design Everyday Sling V2 - 6L

2 FlexFold разделителя

2 больших и 4 маленьких внутренних эластичных кармана

2 ремня для внешней переноски вещей системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления)

Мягкий чехол для планшета до 11 дюймов

Стиль ношения сумки

Можно носить как слинг или как поясную сумку