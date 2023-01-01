Описание

Знаменитый, отмеченный наградами рюкзак для повседневного использования и удобного ношения фотооборудования, недавно обновленный Everyday Backpack создан на основе быстрого доступа, эргономичной организации, удобного расширения и прочной защиты.

Уникальный механизм MagLatch обеспечивает мгновенный и легкий доступ к внутреннему отделению с верхней части. Боковые клапана, оснащенные водостойкими молниями UltraZip, также позволяют быстро и удобно достать из рюкзака все, что вам нужно.

Внутренние настраиваемые разделители FlexFold сохраняют вещи защищенными и равномерно распределёнными по всему пространству. А материал, из которого выполнен аксессуар, защитит их от непогоды.

Отдельные карманы для ноутбука до 15 дюймов, планшета или документов, а также различные внутренние накладные карманы для мелких предметов обеспечивают удобное распределение, позволяющую избежать хаоса.

Громоздкие предметы можно закрепить на внешней части с помощью ремней системы CordHook. Расширяемые боковые карманы для бутылок с водой или штативов делают рюкзак еще более универсальным и вместительным.

С Peak Design Everyday Backpack удобно путешествовать - он оснащён лямкой для крепления к ручке чемодана и удобной дышащей спинкой.

Совершенно новый рюкзак Everyday Backpack, отличающийся аккуратным силуэтом с минимальным количеством внешних элементов, великолепно адаптируется к постоянно меняющемуся снаряжению, стилю жизни и атмосфере.