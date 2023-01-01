Описание

Travel Duffel 35L – не совсем обычная повседневная / спортивная сумка, а также небольшой баул для путешествий. Внутри она пустая, для переноски фототехники вам потребуется докупить один или несколько чехлов Сamera Сube (конечно, вы также можете использовать фотосумки других производителей, просто положив их внутрь). Эта сумка вмещает 1 большой чехол, или 3 маленьких, или средний + маленький, что позволяет переносить очень много техники, но основной смысл в том, что вы можете набирать внутреннее пространство под свои нужды. Например, для обычного повседневного ношения вам достаточно будет малого чехла с камерой и 1-2 объективами, а остальное пространство можно занять кроссовками, формой для спортзала и другими повседневными вещами вроде бутылки воды, продуктов или пакета с вещами для ночевки не дома.

На первый взгляд сумка может выглядеть простовато, но она умнее, чем кажется. Например, спереди и сзади внутрь вшиты металлические стержни, что позволяет сумке не терять форму в пустом состоянии. «Ушки» по бокам при ношении прилипают к стенкам с помощью вшитых магнитов. В то же время эти же «ушки» отлипают, когда вам нужно открыть сумку, предоставляя комфортный широкий доступ внутрь. Ручки и плечевой ремень отстегиваются за пару секунд благодаря продуманным крючкам (они очень надежные и не отстегнутся случайно, даже если сумку будут вырывать из рук). На сумке предусмотрен целый десяток креплений для ношения в руке, на ремне, на ремне через плечо, с лямками на плечах. Помимо этого, снизу имеется 2 ручки, которые позволяют с легкостью класть сумку на верхние полки, или доставать ее оттуда.

Переноска фототехники: рекомендуется использовать чехлы Сamera Сube. Это прочные нейлоновые чехлы с толстыми защитными стенками и различными перегородками для организации пространства. Чехлы Сamera Сube можно пристегнуть к петлям внутри сумки, чтобы они всегда оставались на месте: малый чехол пристегивается на 2 петли, средний на 4, большой на 6. Чехлы можно установить внутрь в открытом виде, чтобы иметь быстрый доступ, или в закрытом, для максимальной защиты. Малый чехол также удобно использовать в качестве самостоятельной фотосумки: просто вытащите его наружу и перестегните плечевой ремень от Travel Duffel к чехлу, это займет примерно 5 секунд. Такой подход позволит вам оставить саму сумку с вещами дома (в отеле, в багажнике) и пойти на прогулку только с камерой.

Доступ в основное отделение и боковые карманы закрывается на молнии. Для безопасности вы можете продеть один язычок верхней молнии через другой, а язычки боковых молний можно протолкнуть через прорезь и пристегнуть изнутри. Кроме того, вы можете использовать стандартные багажные навесные замочки, если сумку с ценным содержимым придется сдать в багаж или на хранение.

Сумка выполнена из прочных и влагостойких материалов: верх из нейлона 400D (текстура напоминает хлопок, но ткань прочнее, не рвется и не изнашивается), а нижняя часть из еще более плотного «оттомана» 900D из полиэстера, который по плотности близок к коже, не впитывает грязь и легко очищается влажной тряпкой. Вся ткань для этих сумок получается из переработанного пластика. У зеленой сумки используются небольшие элементы отделки из натуральной кожи (нубука), у черной вместо натуральной кожи используется синтетический Hypalon. Внешний вид сумки неброский, но вместе с тем и не дешевый.