Рюкзак Outdoor Backpack 25L от Peak Design выполнен в популярном сейчас модульном формате: чтобы положить туда камеру, вам нужно отдельно приобрести вставные сумки-контейнеры Camera Cube V2. Для 25-литровой версии рюкзака предлагается Smedium Camera Cube для зеркальной или беззеркальной камеры с 3-4 объективами, поверх него можно разместить X-Small Camera Cube, в который можно положить вторую камеру с объективом среднего размера или отдельно объектив типа 70-200/2.8. Рюкзак выполнен в интересном смешанном стиле – с одной стороны, по эргономике это профессиональный туристический рюкзак, а с другой стороны, он хорошо смотрится в городе – минималистичный вид с минимумом болтающихся ремешков и тому подобных деталей.

Основной материал рюкзака – это прочный и легкий рип-стоп нейлон Terra Shell 210D, на 100% из вторично переработанного сырья, сертификация Bluesign, без вредных ПФАС веществ. Ткань снабжена подкладкой из полиуретана и обработана водоотталкивающей пропиткой (водостойкость 1500 мм, отдельно можно приобрести чехол-дождевик). Лицевая сторона и дно дополнительно защищены от влаги покрытием из термополиуретана (ТПУ). Шнурки для внешнего крепления вещей сделаны из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности) – эластичного и износостойкого материала, который выдерживает высокие нагрузки.

Для снижения усталости при ношении рюкзака в течение всего дня он оснащен дышащей спинкой с вертикальным вентиляционным каналом и широкими лямками с дополнительным уплотнением. Поясной ремень не входит в базовый комплект (его можно приобрести отдельно), зато есть целых два тонких нагрудных ремешка, высота расположения которых настраивается в широком диапазоне, так что вы точно сможете настроить положение лямок под свою форму тела. Нагрудные ремешки также можно полностью отстегнуть.

Доступ к основному отделению осуществляется как через верхний сворачивающийся клапан с магнитным замком («ролл-топ»), так и через спинку, которая закрывается на молнию. Верхний доступ реализован достаточно необычным способом: вам нужно просто потянуть вперед за петельку, чтобы откинуть клапан вперед. Тем самым одновременно открывается доступ к достаточно объемному переднему карману (для одежды и тому подобных вещей) и к основному отсеку (нужно развернуть ролл-топ клапан). Основной отсек пустой, в нем нет внутренних карманов для мелочей и нет уплотнения стенок, только петельки для крепления дополнительных вставных сумок. Единственный внутренний карман – это отсек для ноутбука на спинке. В него помещается 16" MacBook Pro или аналогичный по размерам 15-16-дюймовый ноутбук. В этот карман также можно положить 2-3-литровый гидратор питьевой системы (отверстия для шланга также предусмотрены), а если вы хотите взять с собой и гидратор, и ноутбук, то гидратор можно разместить в переднем верхнем кармане.

По бокам рюкзака снаружи располагаются широкие и глубокие эластичные карманы, в которых легко помещается термос или туристический штатив (Peak Design Travel Tripod). Для навешивания объемных вещей весь периметр рюкзака незаметно прошит лентами с петельками, а в комплекте идет 4 эластичных шнурка из СВМПЭ (2 длинных + 2 коротких). Вы также можете использовать свои шнурки, бечевку, паракорд, карабины – что будет под рукой. Навесить оборудование можно по бокам, спереди, снизу – везде для этого предусмотрены монтажные петли. Таким образом, на рюкзаке снаружи можно закрепить, к примеру, палатку, туристический коврик и спальный мешок. На лицевой стороне имеется 2 скрытых кармана на молнии для различных мелочей: документы, деньги, телефон, ключи и так далее. На каждой плечевой лямке рюкзака также предусмотрено по одному эластичному карману, в который легко входит крупный смартфон или компактная рация. Не забыли и про крепление для пряжки Peak Design Capture – ее можно прикрепить на одну из лямок, чтобы иметь моментальный доступ к вашей фотокамере.

В целом, с чего мы начинали, Outdoor Backpack 25L выделяется своим необычным дизайном: по сути, это компактный профессиональный туристический рюкзак, который максимально маскируется под рюкзак городской. Когда вы перемещаетесь по городу, едете на работу или учебу, вы можете отстегнуть все шнурки-ремешки и наслаждаться минималистичным дизайном без всего лишнего. Тонкий профиль рюкзака (15 см), к примеру, удобен в общественном транспорте. А когда настает время приключений – у вас уйдет всего пара минут, чтобы вернуть все обратно. Полезный объем составляет 20 литров при свернутом верхе или 25 литров, если развернуть ролл-топ. Для начинающих этого хватит на однодневную пешую вылазку без ночевки, а опытный турист, вполне вероятно, даже сможет с таким рюкзаком переночевать – с учетом возможностей внешнего обвеса и если брать с собой минимум фототехники. Существует и более крупная версия рюкзака на 45 литров, но вот она уже будет достаточно громоздкой для повседневного городского ношения. Напоминаем, что для размещения камеры необходимо отдельно приобрести внутреннюю сумку Smedium Camera Cube V2 (и, опционально, X-Small).

Характеристики