Peak Design Field Pouch V2 можно использовать и как отдельную сумку, и как чехол-органайзер внутри больших рюкзаков или чемоданов. В нем можно носить небольшую камеру с необходимыми аксессуарами (кабелями, картами памяти и так далее) или повседневные вещи: телефон, зарядное устройство, универсальный аккумулятор, жесткий диск, очки, ключи, деньги. Урбанистический стиль: чистые линии, ничего лишнего, минималистичный декор. Выполнен из экологичной и прочной ткани: нейлон 400D на 100% из переработанного пластика, с двойным водостойким полиуретановым покрытием, подкладка из мягкого фетра (войлока).

Верхний клапан закрывается на 2 широкие «липучки» велкро. При этом объем чехла адаптируется в зависимости от содержимого: от 1.5 до 3 литров. Внутри 1 карман на молнии + 8 эластичных кармашков-органайзеров для различных мелочей. По бокам предусмотрены проушины для крепления фирменной пряжки Peak Design Capture. Носить можно или на поясном ремне, или через плечо.

Версия V3 отличается от V2 только измененным составом водоотталкивающей DWR пропитки: в нее больше не входят ПФАС вещества.

Характеристики