Описание

Peak Design Capture V3 – металлическая пряжка для крепления камеры на поясном ремне, нагрудной лямке рюкзака или любом другом ремне шириной до 6.35 см и толщиной до 2.2 см. Съемная площадка крепится в штативное гнездо камеры, стандартная площадка позволяет ставить камеру в любом из 4 направлений. Например, поставив камеру боком, удобно менять объективы. Боковое крепление также хорошо подходит для камер с короткими объективами. Пряжку можно установить и на более широкие ремни, немного сжав их по краям.

Площадка напрямую совместима со штативными головками системы Arca Swiss: вы можете снять камеру с пояса и поставить на штатив (и обратно). Для владельцев штативов Manfrotto можно приобрести альтернативную площадку, которая подходит к головкам системы RC2 (с площадкой 200PL).

Пряжка Peak Design Capture V3 подходит как для длительного ношения камеры, так и просто для того, чтобы быстро освободить руки на время передышки между съемками – поэтому она пользуется большой популярностью среди профессиональных фотографов (спорт, репортаж, мероприятия). Крепление выдерживает нагрузку более 90 кг, поэтому камера останется на месте, даже если кто-то попробует вырвать ее силой.

Камера с площадкой легко устанавливается в пряжку (вы услышите «клик»), а чтобы вытащить ее обратно, требуется нажать на кнопку. Для безопасности в общественных местах вы можете повернуть штифт замка в сторону, что заблокирует замок. Камера немного ходит в креплении - это не является признаком брака, она никуда не выскочит. Это сделано для того, чтобы фотоаппарат можно было легко, не глядя, поставить в пряжку, вместо того чтобы долго нащупывать правильное положение.

Дополнительные аксессуары: для тяжелых комплектов (полнокадровые камеры с телеобъективами и тому подобное) рекомендуется широкая подушка Pro Pad, которая распределяет вес камеры по большей площади. Площадку можно прикрепить к ремням Peak Design или ремням других производителей с помощью специальных анкеров (Anchors). Наконец, вы можете заменить стандартную площадку на адаптер для объективов, адаптер для биноклей, или присоединить к ней экшен-камеру для нагрудного ношения.

Peak Design Capture V3 отличается от предыдущих версий более тонким и более легким дизайном: выступы стали гораздо меньше, поэтому теперь углы не задевают тело при наклонах или широких движениях рук. Все выступающие части сглажены при обработке. Использование стало более простым и интуитивно понятным.