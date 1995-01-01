Peak Design Slide – это легкий, но крепкий и надежный ремень для фотоаппарата с запатентованным фирменным креплением. С ним камеру можно носить на шее, на плече или через плечо. С помощью двух скользящих пряжек ремень легко настраивается под любой рост, вес и стиль ношения. Оригинальные крепления-«якоря» (Anchors) позволяют быстро пристегивать и отстегивать ремень от камеры, буквально одним пальцем, в то же время исключено случайное расстегивание. «Якоря» (Anchors) – инновационное и популярное решение компании Peak Design, которое уже успел скопировать ряд других компаний. Они выполнены в форме небольших пластиковых «таблеток» с запаянным шнурком. Шнурки заводятся в проушины на камере или клетке, затем к ним пристегиваются ремни. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительно высокой стойкостью к истиранию. Крепления полностью совместимы с другими ремнями Peak Design, что позволяет, к примеру, быстро заменить плечевой ремень на кистевой.

Peak Design Slide выполнен из гладкого плетеного нейлона – примерно такой же используется в автомобильных ремнях безопасности. Он отлично скользит, не создавая потертостей на одежде и не натирая кожу. С другой стороны на ремень нанесены противоскользящие резиновые накладки: если вам нужно, чтобы ремень не скользил, просто переверните его. Благодаря большой ширине (45 мм) и мягкой подкладке ремень Slide хорошо подходит для тяжелого оборудования: полнокадровых зеркальных камер с тяжелой оптикой. Параллельно выпускается версия Slide Lite, без уплотнителя и шириной 32 мм, которая рекомендуется для использования с более легкими камерами (компактными и беззеркальными).

Peak Design Slide можно носить любым удобным способом: на шее, на плече или через плечо. В последнем случае рекомендуется установить идущую в комплекте площадку в штативное гнездо камеры, тогда камера будет висеть объективом вниз, а ее рукоятка будет всегда под рукой. Если вы носите камеру на шее, просто установите «якоря» в стандартные проушины на камере. В комплекте идет 4 якоря: вы можете отложить пару про запас или использовать один ремень с двумя камерами: это будет удобно для фотографов, которые используют основную и вспомогательную камеры. Переставить ремень с одной камеры на другую займет всего несколько секунд.

Особенности:

подходит для профессионального использования, прочная конструкция выдерживает вес до 90 кг

совместим с фотокамерами, биноклями и другими приборами

в комплекте идет штативная площадка с альтернативными точками крепления (совместимая с Arca Swiss)

3 варианта ношения: на плече, на шее, перекрестное положение через плечо

легко и быстро устанавливается и отсоединяется с помощью якорных креплений

длина ремня регулируется с помощью двух алюминиевых пряжек

c одной стороны гладкий, с другой – с противоскользящими силиконовыми вставками

оптимальная ширина (45 мм) и мягкая подкладка: не натирает и не режет шею даже с тяжелыми камерами

Ремень изготовлен из плетеного нейлона с акцентами из хайпалона (Hypalon), пряжки из алюминия, «якоря» из усиленного стекловолокном нейлона с 2-слойным шнуром из плетеного термопластика.

Длина: от 99 до 145 см

Ширина: 4.5 см

Вес: 148 г

Комплектация: