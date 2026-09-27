Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Mark II X Kit 20-60mm (англ. меню) (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00097648 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-27/03 Код товара: УТ-00097648 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-27/03 Panasonic Lumix S5 Mark II X Kit 20-60mm Код товара: УТ-00097648 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n: WJ4BA001734

Комплектация: камера, акб, объектив, бленда, крышка передняя, крышка байонета камеры и объектива, ремень, коробка, адаптер питания, USB-C кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Panasonic Lumix S5 Mark II X Kit 20-60mm Код товара: УТ-00097648 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n: WJ4BA001734

Комплектация: камера, акб, объектив, бленда, крышка передняя, крышка байонета камеры и объектива, ремень, коробка, адаптер питания, USB-C кабель

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Видео Наш обзор

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