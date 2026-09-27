Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Mark II X Kit 20-60mm (англ. меню) (состояние Like New) (б/у)
Код товара:УТ-00097648
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-27/03
Товар не найден
Описание
Panasonic Lumix S5 Mark II X Kit 20-60mm
Код товара: УТ-00097648
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New
S/n: WJ4BA001734
Комплектация: камера, акб, объектив, бленда, крышка передняя, крышка байонета камеры и объектива, ремень, коробка, адаптер питания, USB-C кабель
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.