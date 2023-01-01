Объектив Panasonic Lumix S 85mm f/1.8
Код товара : УТ-00071890
Артикул : @ S-S85E
79 990 ₽
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Описание
Идеальные портреты
Объектив 85 мм предлагает удивительное сочетание поля зрения и сжатия заднего фона, диафрагма F1,8 обеспечивает оптимизацию размера и веса без ущерба для качества изображения, что позволяет создавать потрясающие портреты и многое другое.
Пыле-, брызго- и морозостойкая конструкция
Благодаря пыле- брызгозащищенной конструкции LUMIX 85 мм F1,8 способен снимать в самых тяжелых условиях, при температурах до -10 °C.
*Пыле- и брызгозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта объектива с пылью и водой.
Идеально подходит для видеосъемки
Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку и плавное изменение диафрагмы, что важно для создания современного контента и позволяет делать красивые видеоролики и фотографии в разрешении 4K, не причиняя беспокойства объекту съемки.
Конструкция объектива S-S85
Оптимизированная конструкция состоит из 9 элементов в 8 группах, в том числе 2 линз со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и гарантируют превосходное разрешение.
Этот объектив предлагает бескомпромиссные творческие возможности и является идеальным решением для полнокадровой системы LUMIX благодаря превосходной резкости и разрешению по всей площади кадра.
* Для объективов с функцией компенсации дисторсии горизонтальная ось диаграммы показывает расстояние от середины исправленного изображения.