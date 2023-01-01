Описание

Идеальные портреты

Объектив 85 мм предлагает удивительное сочетание поля зрения и сжатия заднего фона, диафрагма F1,8 обеспечивает оптимизацию размера и веса без ущерба для качества изображения, что позволяет создавать потрясающие портреты и многое другое.



Пыле-, брызго- и морозостойкая конструкция

Благодаря пыле- брызгозащищенной конструкции LUMIX 85 мм F1,8 способен снимать в самых тяжелых условиях, при температурах до -10 °C.

*Пыле- и брызгозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта объектива с пылью и водой.



Идеально подходит для видеосъемки

Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку и плавное изменение диафрагмы, что важно для создания современного контента и позволяет делать красивые видеоролики и фотографии в разрешении 4K, не причиняя беспокойства объекту съемки.



Конструкция объектива S-S85

Оптимизированная конструкция состоит из 9 элементов в 8 группах, в том числе 2 линз со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и гарантируют превосходное разрешение.



Этот объектив предлагает бескомпромиссные творческие возможности и является идеальным решением для полнокадровой системы LUMIX благодаря превосходной резкости и разрешению по всей площади кадра.

* Для объективов с функцией компенсации дисторсии горизонтальная ось диаграммы показывает расстояние от середины исправленного изображения.