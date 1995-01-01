Невероятно отзывчивый

Конструкция рассчитана на профессиональную работу в сложных условиях, а диафрагма F2,8 обеспечивает яркие фотографии на всем диапазоне фокусных расстояний. Двойная система фокусировки минимизирует оптические аберрации и гарантирует выразительные характеристики на всем диапазоне фокусных расстояний. Двойной 5-осевой стабилизатор изображения Dual I.S.2* обеспечивает 7 стопов стабилизации** и помогает фотографам получать невероятно резкие снимки быстродвижущихся объектов.

Как и все объективы линейки LUMIX S PRO, модель LUMIX S PRO 70-200 мм F2,8 O.I.S отвечает строгим стандартам LEICA. Она гарантирует бескомпромиссное качество и выразительную мощь на всем диапазоне фокусных расстояний и по всей площади кадра.

* 5-осевой двойной стабилизатор изображения Dual I.S. 2 может использоваться с камерами LUMIX S1R, S1 и S1H (данные по состоянию на 6 ноября 2019 г.)

** Основано на стандарте CIPA [направление наклона камеры в горизонтальной / вертикальной плоскости: фокусное расстояние f=200 мм], при использовании с камерой LUMIX S1R/S1/S1H.

• Leica является зарегистрированным товарным знаком компании Leica Microsystems IR GmbH.

Совместим с телеконвертерами (приобретаются отдельно)

LUMIX S PRO 70-200 мм F2.8 O.I.S. обеспечивает безупречное качество на всем диапазоне фокусных расстояний, от 70 мм (средний телеобъектив) до 200 мм (телеобъектив). Такая гибкость делает его отличным инструментом для съемки в различных жанрах и условиях, включая спорт, дикую природу и даже портреты. Телеконвертеры (приобретаются отдельно) позволяют увеличить фокусное расстояние еще больше, до 280 мм (DMW-STC14, 1.4x) или 400 мм (DMW-STC20, 2x).

* Использование телеконвертера приводит к сокращению фактической апертуры на один стоп диафрагмы (DMW-STC14) или два стопа диафрагмы (DMW-STC20).

Маневренность – больше творческих возможностей

Выдающаяся маневренность и прочность делают LUMIX S PRO 70-200 мм F2.8 O.I.S. идеальным объективом для сложных условий съемки, а также для самых разнообразных мест и погодных условий. Пыле-,* влаго-* и морозостойкая конструкция защищает объектив от песка и дождя, а также позволяет работать при температурах до -10 °C. Для обеспечения быстрого и интуитивного управления, которое так необходимо для продуктивной съемки, объектив оснащен тремя кнопками фокусировки, а также переключателем, с помощью которого вы можете мгновенно переключаться между режимами AF/MF. Кроме того, адаптер для штатива поддерживает работу с распространенной системой Arca-Swiss. Съемка на улице может быть связана с разнообразными трудностями. Но с этим объективом вы легко их преодолеете.

*Пыле- и влагозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта объектива с пылью и водой.

O.I.S. (оптический стабилизатор изображения) – невероятно резкие фотографии

Вы больше не упустите идеальный момент. Технология оптической стабилизации изображения (O.I.S.), встроенная в объектив, гарантирует четкие фотографии без размытя по всему кадру.

Поддержка видеосъемки

С этим объективом у вас будет все необходимое для видеосъемки на камеры LUMIX. Отзывчивый автофокус и плавная диафрагма позволяют минимизировать скачки изменения экспозиции. Эти передовые возможности позволят снимать прекрасные и четкие ролики в разрешении 4K. А бесшумная конструкция объектива поможет добиться высокого качества записываемого звука.

Оптическая схема включает 22 элемента в 17 группах, из них:

1 асферическая линза

2 линзы с ультранизкой дисперсией

3 линзы со сверхнизкой дисперсией

Асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций и искажений.

Линзы со сверхнизкой (ED) и ультрасверхнизкой (UED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра.

Характеристики