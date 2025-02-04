Объектив Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
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Характеристики
Описание
Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. – компактный суперзум, универсальный объектив, отлично подходящий для повседневной съемки, путешествий и прогулок по интересным местам. В легком и компактном корпусе заключены все необходимые фокусные расстояния, от широкоугольного 28 мм до сверхдлиннофокусного 200 мм. Объектив обеспечивает высокое разрешение снимков и приятное, мягкое боке (размытие фона).Оптический стабилизатор работает вместе со встроенным матричным стабилизатором камер Panasonic, обеспечивая до 6.5 ступеней коррекции вибраций и дрожи рук.
В широкоугольном положении минимальная дистанция фокусировки составляет всего 14 см, что позволяет снимать с увеличением 1:2 – это уже практически макросъемка. Поэтому объектив также прекрасно подойдет для крупных планов цветов, фигурок и украшений, передачи мелких деталей предметов, одежды и так далее.
Корпус объектива защищен от пыли и влаги и допускает съемку при низких температурах, до -10° С. Твердое фторсодержащее покрытие передней линзы устойчиво к появлению царапин, а также отталкивает воду и масла, поэтому медленно пачкается и легко очищается при необходимости.
Автофокус работает быстро и точно, позволяя отслеживать объекты как при фото-, так и при видеосъемке. При этом его работа практически бесшумна, что важно для записи видео.
Характеристики
- Байонет: L-Mount
- Фокусное расстояние: 28-200 мм
- Относительное отверстие: 1:4 - 1:7.1
- Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:45
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.14 м (при 28 мм, увеличение 1:2)
- Угол поля зрения: 75° - 12°
- Конструкция объектива: 17 элементов в 13 группах, из них 1 асферический, 4 низкодисперсионных (ED) и 1 со сверхвысокой рефракцией (UHR)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 413 г
- Размеры: 77.3 х 93.4 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: 2024 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда