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Объектив Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.

  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
  • Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S.
Код товара:УТ-00080064
Артикул:@ S-R28200

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. – компактный суперзум, универсальный объектив, отлично подходящий для повседневной съемки, путешествий и прогулок по интересным местам. В легком и компактном корпусе заключены все необходимые фокусные расстояния, от широкоугольного 28 мм до сверхдлиннофокусного 200 мм. Объектив обеспечивает высокое разрешение снимков и приятное, мягкое боке (размытие фона).Оптический стабилизатор работает вместе со встроенным матричным стабилизатором камер Panasonic, обеспечивая до 6.5 ступеней коррекции вибраций и дрожи рук.

В широкоугольном положении минимальная дистанция фокусировки составляет всего 14 см, что позволяет снимать с увеличением 1:2 – это уже практически макросъемка. Поэтому объектив также прекрасно подойдет для крупных планов цветов, фигурок и украшений, передачи мелких деталей предметов, одежды и так далее.

Корпус объектива защищен от пыли и влаги и допускает съемку при низких температурах, до -10° С. Твердое фторсодержащее покрытие передней линзы устойчиво к появлению царапин, а также отталкивает воду и масла, поэтому медленно пачкается и легко очищается при необходимости.

Автофокус работает быстро и точно, позволяя отслеживать объекты как при фото-, так и при видеосъемке. При этом его работа практически бесшумна, что важно для записи видео.

Характеристики

  • Байонет: L-Mount
  • Фокусное расстояние: 28-200 мм
  • Относительное отверстие: 1:4 - 1:7.1
  • Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:45
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.14 м (при 28 мм, увеличение 1:2)
  • Угол поля зрения: 75° - 12°
  • Конструкция объектива: 17 элементов в 13 группах, из них 1 асферический, 4 низкодисперсионных (ED) и 1 со сверхвысокой рефракцией (UHR)
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 413 г
  • Размеры: 77.3 х 93.4 мм
  • Особые характеристики: защита от пыли и влаги
  • Дата анонса: 2024 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда