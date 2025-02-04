Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. – компактный суперзум, универсальный объектив, отлично подходящий для повседневной съемки, путешествий и прогулок по интересным местам. В легком и компактном корпусе заключены все необходимые фокусные расстояния, от широкоугольного 28 мм до сверхдлиннофокусного 200 мм. Объектив обеспечивает высокое разрешение снимков и приятное, мягкое боке (размытие фона).Оптический стабилизатор работает вместе со встроенным матричным стабилизатором камер Panasonic, обеспечивая до 6.5 ступеней коррекции вибраций и дрожи рук.

В широкоугольном положении минимальная дистанция фокусировки составляет всего 14 см, что позволяет снимать с увеличением 1:2 – это уже практически макросъемка. Поэтому объектив также прекрасно подойдет для крупных планов цветов, фигурок и украшений, передачи мелких деталей предметов, одежды и так далее.

Корпус объектива защищен от пыли и влаги и допускает съемку при низких температурах, до -10° С. Твердое фторсодержащее покрытие передней линзы устойчиво к появлению царапин, а также отталкивает воду и масла, поэтому медленно пачкается и легко очищается при необходимости.

Автофокус работает быстро и точно, позволяя отслеживать объекты как при фото-, так и при видеосъемке. При этом его работа практически бесшумна, что важно для записи видео.

Характеристики