Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm f/2.8 (S-E2470)
Код товара : УТ-00066865
Артикул : @ S-E2470E
214 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Максимальное фокусное расстояние, мм
70
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.37 м
Угол поля зрения
84° - 34°
Конструкция объектива
18 элементов в 16 группах (3 асферических, 4 низкодисперсионных ED, 1 с ультравысокой рефракцией UHR)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
935 г
Размеры
90.9 х 140 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Бескомпромиссный подход к творчеству
Диафрагма F2.8, выдающиеся оптические характеристики во всем диапазоне фокусных расстояний и красивое боке. Вооружившись объективом LUMIX S PRO 24-70мм F2,8, фотограф может создавать самые разнообразные работы – от контрастных городских и природных пейзажей в высоком разрешении до портретов в жанре импрессионизм с захватывающей глубиной и размытым фоном. Кроме того, сочетание линейного и шагового двигателей, а также двойной системы фокусировки обеспечивает управление автофокусом со скоростью 480 к/с, так что вы больше не упустите ни одного бесценного момента.
Этот объектив LUMIX S PRO отвечает самым строгим стандартам LEICA, и обеспечивает невероятное разрешение на любом фокусном расстоянии, что делает его бескомпромиссным выбором премиум-класса для полнокадровых беззеркальных камер.
• Leica является зарегистрированным товарным знаком компании Leica Microsystems IR GmbH.
Прочная конструкция – больше творческих возможностей
Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот пыле- и влагозащищенный* объектив рассчитан на работу при температурах до -10 °C и хорошо справляется с тяжелыми условиями работы. Система внутренних линз защищена от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в сложных условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или виды дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.
* Пыле- и влагозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта камеры с пылью и водой.
Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики
Благодаря поддержке объективом видеозаписи любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.
Оптическая схема: 18 элементов в 16 группах.
- 3 асферические линзы
- 4 линзы со сверхнизкой дисперсией
- 1 линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR)
Асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций и искажений. Линзы со сверхнизкой (ED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра. Линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR) увеличивает оптическую производительность, позволяя снизить размеры и вес и обеспечивая одинаково хорошее качество снимка по всему кадру.