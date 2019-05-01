Описание

Бескомпромиссный подход к творчеству

Диафрагма F2.8, выдающиеся оптические характеристики во всем диапазоне фокусных расстояний и красивое боке. Вооружившись объективом LUMIX S PRO 24-70мм F2,8, фотограф может создавать самые разнообразные работы – от контрастных городских и природных пейзажей в высоком разрешении до портретов в жанре импрессионизм с захватывающей глубиной и размытым фоном. Кроме того, сочетание линейного и шагового двигателей, а также двойной системы фокусировки обеспечивает управление автофокусом со скоростью 480 к/с, так что вы больше не упустите ни одного бесценного момента.

Этот объектив LUMIX S PRO отвечает самым строгим стандартам LEICA, и обеспечивает невероятное разрешение на любом фокусном расстоянии, что делает его бескомпромиссным выбором премиум-класса для полнокадровых беззеркальных камер.

• Leica является зарегистрированным товарным знаком компании Leica Microsystems IR GmbH.

Прочная конструкция – больше творческих возможностей

Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот пыле- и влагозащищенный* объектив рассчитан на работу при температурах до -10 °C и хорошо справляется с тяжелыми условиями работы. Система внутренних линз защищена от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в сложных условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или виды дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.

* Пыле- и влагозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта камеры с пылью и водой.

Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики

Благодаря поддержке объективом видеозаписи любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.

Оптическая схема: 18 элементов в 16 группах.

3 асферические линзы

4 линзы со сверхнизкой дисперсией

1 линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR)

Асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций и искажений. Линзы со сверхнизкой (ED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра. Линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR) увеличивает оптическую производительность, позволяя снизить размеры и вес и обеспечивая одинаково хорошее качество снимка по всему кадру.