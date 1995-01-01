Компактный и светосильный зум-объектив Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 с универсальным диапазоном фокусных расстояний – от широкоугольного до стандартного. Прекрасно подходит для разных сюжетов – от пейзажей и архитектуры до портретов, предметной съемки и крупных планов. «Гибридный» характер конструкции делает его отличным инструментом как для фотографии, так и для записи видео.

Постоянная светосила f/2.8

Высокая светосила позволяет уверенно работать в условиях недостаточного освещения, а также творчески управлять глубиной резкости для размытия фона и концентрации внимания зрителя на основном объекте. Поскольку максимальная диафрагма не изменяется при трансфокации, это удобно в работе: вам не приходится постоянно подкручивать ее в зависимости от выбранного фокусного расстояния. Качество боке находится на высоком уровне (по крайней мере, для зум-объектива). При этом объектив получился достаточно компактным и легким, с ним камеру легко носить в течение всего дня. Также не должно возникнуть проблем при установке камеры на электронные стабилизаторы (подвесы).

Универсальный диапазон фокусных расстояний

Объектив прекрасно подходит для повседневной съемки, уличной фотографии, путешествий. С ним вы можете как захватывать широкие перспективы, природные или городские пейзажи, так и снимать портреты. Благодаря максимальному увеличению 0.3х (при фокусном расстоянии 30 мм) вы сможете передать даже самые мелкие детали – например, при съемке натюрмортов, цветов или еды.

Сложная оптическая схема, высокое качество изображения

Как можно видеть из графика MTF, объектив обладает отличной резкостью, которая немного снижается только на самых границах кадра. При закрытии диафрагмы на 2-3 ступени детализация выравнивается и там. Хроматические аберрации (каемки зеленого и пурпурного цвета) едва заметны даже в очень контрастных участках изображения. Присутствует виньетирование и дисторсия (особенно в широкоугольном положении), поэтому мы советуем не отключать автоматические коррекции в камере и применять профили объектива при обработке в RAW. Это можно назвать результатом компромисса «техническое качество / компактность».

Быстрый автофокус

В объективе применяется новый магнитный мотор Dual Phase Linear Motor, во многом напоминающий VCM моторы, которые используются другими производителями (Canon, Olympus, Viltroc, etc.). Фокусировочная группа линз двигается по направляющим стержням при изменении подачи тока на катушку, что меняет магнитное поле. Примерно такая же схема давно применялась в аудиосистемах, а теперь пришла и в оптику. Она обеспечивает плавное и быстрое перемещение без отдельных шажков (как у шаговых двигателей), к тому же практически бесшумное. Panasonic отдельно подчеркивает, что в объективе подавлено так называемое «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки), а диафрагму можно открывать и закрывать микрошагами, что важно для записи видео (плавное изменение яркости во время записи).

Для ручной фокусировки можно установить линейный отклик и задать общую длину хода фокусировочного кольца (через меню камеры). На фокусировочное кольцо (впервые для оптики Panasonic) можно привязать другую функцию: например, управление диафрагмой или экспокоррекцию. Еще одну функцию можно привязать к многофункциональной кнопке, расположенной у основания объектива.

Корпус объектива защищен от пыли и влаги, а также готов к работе при низких температурах (до -10° С). На переднюю линзу нанесено водоотталкивающее и олеофобное фтористое покрытие, благодаря чему она реже пачкается и легко очищается от отпечатков пальцев. Передняя часть выезжает при трансфокации, однако Panasonic утверждает, что центр тяжести при этом не смещается – это важно при съемке с использованием внешних стабилизаторов.

В целом у Panasonic получился достаточно неплохой конкурент для объектива Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II, который тоже выпускается под L-Mount. Sigma выигрывает по качеству изображения, но Panasonic значительно компактнее и легче, а его автофокус лучше работает с «родными» камерами. Обе модели имеют свои сильные стороны.

Характеристики