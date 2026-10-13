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Объектив Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5) (б/у)

  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
  • Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5)
Код товара:УТ-00098066
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-13/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: XJ2AB201796
Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.