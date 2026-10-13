Объектив Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00098066 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-13/03 Код товара: УТ-00098066 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-13/03 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: XJ2AB201796

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: XJ2AB201796

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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