Запечатлейте тончайшие нюансы окружающего мира

Этот широкоугольный зум-объектив сочетает в себе высокое разрешение и легкую, компактную конструкцию. Как и все объективы линейки LUMIX S PRO, он отвечает строгим стандартам LEICA. Он гарантирует бескомпромиссное качество и выразительную мощь на всем диапазоне фокусных расстояний и по всей площади кадра.

Кроме того, линейный привод автофокуса с двойным магнитом обеспечивает высокоскоростную и высокоточную фокусировку с максимальной скоростью 480 к/с. Он также обладает превосходными характеристиками для видеосъемки благодаря механизму подавления эффекта «дыхания фокуса» и плавному переключению диафрагмы. Объектив LUMIX S PRO 16-35 мм F4 - бескомпромиссное качество и выразительная мощь как для фото-, так и для видеосъемки.

• Leica является зарегистрированным товарным знаком компании Leica Microsystems IR GmbH.

Прочная конструкция для съемки с сложных условиях

Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Прочная пыле- и влагозащищенная* конструкция выдерживает эксплуатацию в жестких условиях, даже при температуре 10 градусов ниже нуля. Защита от песка, дождя и других агрессивных сред позволяет снимать в сложных условиях и выдерживать интенсивную работу в полевых условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или виды дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.

*Пыле- и влагозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта объектива с пылью и водой.

Поддержка видеосъемки

С этим объективом у вас будет все необходимое для видеосъемки на камеры LUMIX. Отзывчивый автофокус и плавная диафрагма позволяют минимизировать скачки изменения экспозиции. Эти передовые возможности позволят снимать прекрасные и четкие ролики в разрешении 4K. А бесшумная конструкция объектива поможет добиться высокого качества записываемого звука.

Оптическая схема включает 12 элементов в 9 группах, из них:

3 асферические линзы

1 линза со сверхнизкой дисперсией

1 линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR)

Асферические линзы (ASPH) позволяют добиться снижения размеров и веса, при этом эффективно предотвращая возникновение сферических аберраций и дисторсии.

Линзы со сверхнизкой (ED) дисперсией исправляют хроматические аберрации, выдавая резкие, контрастные изображения с чистыми цветами по всей площади кадра.

Линза со сверхвысоким показателем преломления (UHR) увеличивает оптическую производительность, позволяя снизить размеры и вес и обеспечивая одинаково хорошее качество снимка по всему кадру.