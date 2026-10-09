Объектив Panasonic Lumix G Vario 35-100mm f/4.0-5.6 Asph. Mega O.I.S (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097970 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-09/02 Код товара: УТ-00097970 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-09/02 Panasonic Lumix G Vario 35-100mm f/4.0-5.6 Код товара: УТ-00097970 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: XD6FA001530

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Panasonic Lumix G Vario 35-100mm f/4.0-5.6 Код товара: УТ-00097970 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: XD6FA001530

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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