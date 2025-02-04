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Объектив Panasonic Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный

  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
  • Lumix 25mm f/1.7 G Aspherical, черный
Код товара:УТ-00077078
Артикул:@ H-H025-K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Новый светосильный стандартный объектив, обеспечивающий тот же угол поля зрения, что и 50-мм объектив на камере 135 формата. Близкий аналог Lumix G 25mm f/1.4 (H-X025E) со схожей конструкцией и очень похожей оптической схемой, чуть «темнее» и намного дешевле. 1 элемент со сверхвысоким показателем преломления (UHR) и 2 асферические линзы корректируют хроматические аберрации и повышают резкость изображения.

Благодаря линейному шаговому мотору объектив фокусируется быстро и бесшумно, что удобно при видеосъемке. Объектив полностью совместим с высокоскоростной системой фокусировки камер Lumix. 7-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает приятное размытие фона. Основными отличиями от H-X025 является чуть меньшая светосила и обычное просветляющее покрытие вместо фирменного Nano Surface Coating.