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    Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.

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    Код товара : УТ-00076280

    Артикул : @ H-ES35100

    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.
    • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S.

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    20%

    117 990 ₽

    94 900 ₽

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S. (H-ES35100) – это слегка обновленная версия объектива Lumix G X VARIO 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S. (H-HSA35100). Оптическая схема не изменилась, здесь используется тот же стабилизатор Power O.I.S. с поддержкой технологии Dual I.S. 2, а корпус, защищенный от пыли и влаги, выдерживает съемку при температурах до -10° С. Моторы фокусировки (судя по отсутствию каких-либо упоминаний в пресс-релизе) также остались прежними. По сути, мы имеем дело скорее с переименованием, чем с техническим обновлением. Ниже приводим описание оригинального объектива от производителя:

    Великолепие под любым углом
    Благодаря широкому диапазону фокусных расстояний 35–100 мм (эквивалент 35-мм камеры: 70–200 мм) и светосиле F2.8 этот скоростной объектив позволяет мягко размывать задний план при съемке портретов и крупных планов. Высокоскоростной затвор обеспечивает захват быстро движущихся объектов, например во время интенсивных событий или в спорте. В то же время благодаря влаго-/пыле-/морозостойкой конструкции он достаточно прочен для съемки на улице, так что, используя его вместе с защищенной камерой LUMIX, вы можете не обращать внимание на погодные условия.

    POWER O.I.S. – ультрарезкие фотографии
    Снимайте, не заботясь о стабилизации, и не бойтесь упустить момент. Оптический стабилизатор (O.I.S.), встроенный в объектив, гарантирует отличные фотографии без размытых очертаний на всей площади кадра. Результатом будут невероятно четкие кадры

    Нанопокрытие – четкость под любым углом
    Забудьте о нежелательных ореолах и бликах – на линзы нанесено специальное просветляющее покрытие  Nano Surface Coating. Это специальное ультратонкое покрытие было разработано Panasonic для подавления нежелательных бликов во всем световом диапазоне. Результат: абсолютно чистые изображения даже при съемке точечного источника света в полной темноте.

    Поддерживает режим видеозаписи – идеальные видеоролики
    Благодаря поддержке объективом видеозаписи любой пользователь камеры LUMIX имеет под рукой все необходимое для видеосъемки. Объектив не только способен плавно изменять значение диафрагмы, исключая внезапные скачки экспозиции, но и разработан бесшумным, чтобы лучше справляться с записью звуковой составляющей сцены. Кроме того, невероятно эффективная работа его системы автофокуса позволяет записывать отличные ролики с разрешением 4K, где так важна точная фокусировка.

    Защита от влаги/пыли/холода открывает новые пути для творчества
    Надежный инструмент при любой погоде и в любом уголке планеты. Этот объектив имеет защищенную от влаги/пыли/холода конструкцию*, которая выдерживает даже суровые полевые условия. Она защищает систему внутренних линз от песка, дождя и других воздействий, позволяя спокойно снимать в жестких условиях. Теперь ничто не мешает вам снимать те пейзажи или виды дикой природы, которые вы так хотели запечатлеть.
    * Объектив поддерживает эту функцию только при работе в сочетании с пыле-/влаго-/морозостойкими камерами LUMIX.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.