Описание

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm f/2.8 ASPH. Power O.I.S. – третья модель объектива 12-35/2.8, запущенная в производство в 2023 году. Отличия по сравнению с предыдущей версией (Lumix G X Vario, H-HSA12035) достаточно небольшие: сокращена минимальная дистанция фокусировки (с 0.25 до 0.15 м, но только в широкоугольных положениях, от 12 до 17 мм), а диафрагма открывается и закрывается с микрошагом, что важно для плавного изменения экспозиции при съемке видео.

Других отличий не замечено: оптическая схема осталась точно такой же (14 элементов в 9 группах, из них 4 асферических, 1 со сверхнизкой дисперсией и 1 со сверхвысокой рефракцией), поэтому качество изображения не должно измениться. Внешне объектив также трудно отличить от первой или второй версии. Иными словами, произошло небольшое техническое обновление.

Благодаря высокой постоянной светосиле и удобному диапазону фокусных расстояний (24-70 мм в 35-мм эквиваленте) объектив является очевидным выбором в качестве стандартного зума на каждый день. Он очень легкий и компактный, поэтому отлично подходит для путешествий и уличной фотографии: даже съемка в течение всего дня не вызовет у вас усталости.

Оптический стабилизатор POWER O.I.S. может работать в связке с матричным стабилизатором изображения (Dual I.S.), что позволяет делать фотографии с рук даже с очень длительной выдержкой, а также помогает при съемке видео.

Просветляющее покрытие Nano Surface Coating защищает от появления нежелательных бликов и ореолов при съемке с контровым светом.

Корпус защищен от проникновения пыли и влаги, а также обладает морозостойкостью: рекомендованная минимальная рабочая температура составляет -10° С.