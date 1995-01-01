Кабели Orico GQZ12 отличаются высококачественными штекерами из цинкового сплава, которые протестированы на 3000 циклов подключения. Кабель поддерживает быструю зарядку вашего iPhone током до 12 Вт (5В 2.4А). Он снабжен встроенным чипом, поэтому телефон не будет выдавать сообщения об ошибке при подключении. Оплетка кабеля выполнена из нейлона, поэтому он легко распутывается. Кабель выдерживает более 20 000 сгибаний. Помимо зарядки поддерживается передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. В комплекте идет силиконовая стяжка для удобства организации.

Orico также выпускает похожую серию кабелей GQZ29 с коннекторами USB-C / Lightning.

Длина 1.5 м.