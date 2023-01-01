Orico GQA29-15 кабель USB-C - Lightning, быстрая зарядка до 29W, длина 1,5 м, черный
Код товара : УТ-00071082
Артикул : GQA29-15-BK-BP
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Orico GQA29-15 - это высококачественный кабель USB-C - Lightning длиной 1,5 метра, предназначенный для зарядки и синхронизации данных между устройствами Apple с разъемом Lightning и компьютерами с разъемом USB-C.
Особенности кабеля Orico GQA29-15:
- Быстрая зарядка: кабель поддерживает мощность зарядки до 29W (USB Power Delivery), что позволяет быстро и эффективно заряжать ваш iPhone, iPad или iPod Touch.Совместимость: кабель совместим со всеми устройствами Apple, оснащенными разъемом Lightning, а также с компьютерами и ноутбуками, оснащенными портом USB-C, такими как MacBook, MacBook Pro, iMac, Chromebook Pixel и другими.
- Качественные материалы: кабель изготовлен из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих его надежность и долговечность. Оплетка кабеля выполнена из износостойкого и гибкого материала, что обеспечивает его устойчивость к перегибам и изломам