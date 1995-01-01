Кабели Orico GQA12 поддерживают быструю зарядку вашего iPhone током до 12 Вт (5В 2.4А). Кабели снабжены встроенными чипами MFi, поэтому телефон не будет выдавать сообщения об ошибке при подключении. Штекеры USB Type A / Lightning выполнены из алюминиевого сплава, оплетка из нейлона. Кабель выдерживает более 20 000 сгибаний и не спутывается при хранении. В комплекте идет силиконовая стяжка для удобства организации.

Кабели Orico GQA12 выпускаются с несколькими вариантами длины: 1, 1.5 или 2 м.