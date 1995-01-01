Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный

  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
  • OM-3 Kit 12-45/4.0, серебристый + черный
Код товара:УТ-00087402
Артикул:@ V210051SW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ключевые особенности камеры OM System OM-3:

  • Многоуровневый (stacked) сенсор BSI Live MOS 20.4 Мп формата M4/3
  • Видео DCI/UHD 4K 60 к/с 10 бит на карту памяти или 12 бит RAW 4:4:4 на внешний рекордер
  • Серийная фотосъемка до 50 кадров/с со следящим и до 120 кадров в секунду с фиксированным автофокусом
  • Режим Pro Capture: камера сохраняет серию снимков, сделанных до полного нажатия на спуск
  • Контрастно-фазовая автофокусировка c распознаванием широкого спектра объектов
  • OLED-видоискатель с разрешением 2.36 Мп
  • Поворотный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 Мп.
  • 5-осевая стабилизация изображения (IBIS) с эффективностью до 7.5 ступеней
  • IP53 Всепогодная и морозостойкая конструкция
  • Cимуляция ND фильтров (включая градиентные)
  • Фокус-стекинг для предметной съемки и макро

OM System OM-3 – фотоаппарат, выполненный в элегантных формах классических пленочных камер 60-70-х годов прошлого века. Большую часть своей электронной начинки, включая процессор и матрицу, он заимствует у флагманского OM-1 Mark II, что обеспечивает отличные характеристики для своего формата. Отличительной особенностью модели является специальный диск Creative Dial, который позволяет творчески экспериментировать с цветами, применять «художественные фильтры», а также быстро переключаться в монохромный режим. Еще одной важной особенностью эргономики является кнопка CP на задней панели, который обеспечивает быстрый доступ к так называемой «вычислительной фотографии». Среди ее функций доступно:

  • Режим высокого разрешения (доступный как при съемке со штатива, так и с рук)
  • Режим «живой» симуляции ND фильтров, в котором вы можете в реальном времени наблюдать эффект съемки с длинной выдержкой
  • Режим «живой» симуляции градиентных ND фильтров
  • Режим фокус-стекинга (автоматическое сшивание снимков с разной дистанцией фокусировки при осуществлении макро или предметной съемки)
  • HDR режим с повышенным динамическим диапазоном для контрастных сцен с сильными перепадами освещенности
  • Режим мультиэкспозиции

Благодаря использованию многослойной (stacked) матрицы, электронный затвор работает очень быстро, почти что на уровне механического, что позволяет пользоваться камерой в полностью бесшумном режиме и не расходовать ресурс механического затвора в большинстве ситуаций. Это также положительно влияет на видео: практически отсутствует эффект желе (rolling shutter). Современный процессор TruePic X обеспечивает качественную обработку JPEG снимков и справляется с записью 4К 60p видео. Встроенный оптический стабилизатор работает превосходно, камеру также можно похвалить за аккумулятор высокой емкости. Наконец, мы отметили бы режим Pre-Capture, в котором камера начинает серийную съемку до полного нажатия на спуск, что позволяет поймать ускользающие моменты – такой режим пока поддерживают далеко не все камеры.

К сожалению, есть и довольно слабые места: в частности, система автофокуса Olympus / OM System все еще достаточно заметно отстает от лидеров индустрии (Canon, Sony), несмотря на наличие множества точек фазовой фокусировки и алгоритмам машинного распознавания объектов. Это заметно и при фотографировании, и (еще сильнее) при записи видео. Возможно, производитель постепенно сократит отрыв с будущими обновлениями ПО камеры. Из-за относительно небольшого размера матрицы камера неизбежно начинает уступать полнокадровым моделям при съемке со слабым освещением, вечером и ночью. Наконец, можно покритиковать и видоискатель с разрешением 2.4 млн. точек – для того ценового диапазона, который занимает OM-3, это очень мало.

В целом, OM System OM-3 ориентирована больше на фотографов-любителей, а также для профессионалов, которые ищут себе красивую, элегантно выглядящую камеру для отдыха. Камера выполнена в качественном металлическом корпусе с продвинутой защитой от пыли и влаги (сертификация IP53). Однако для профессиональной работы, наверно, лучше подойдет фотоаппарат OM-1 Mark II, который предлагает тот же функционал по той же цене, но в более эргономичном корпусе с большим хватом, джойстиком, более крупным видоискателем с разрешением 5.76 млн. точек, двумя слотами для карт памяти и так далее.

Характеристики:

  • Объектив: 12-45mm f/4.0 Pro
  • Стабилизатор изображения: в камере, по 5 осям, эффективность 6.5 ступеней по центру, 5.5 ступеней на периферии кадра, при наличии стабилизатора в объективе OM серии: 7.5 / 6.5 ступеней соответственно
  • Датчик изображения: 17.3 х 13 мм (4/3") Stacked BSI Live MOS
  • Число эффективных пикселей: 20.4 млн.
  • Соотношение сторон: 4:3
  • Светочувствительность: ISO 80 - 102 400
  • Процессор: TruePic X
  • Формат файла: JPEG, RAW (12 бит), JPEG + RAW
  • Баланс белого: авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
  • Серийная съемка: мех. затвор: 6 кадров/с (до заполнения карты), эл. затвор: 20 кадров/с (151 в RAW, 375 в JPEG), 50 кадров/с (102 в RAW, 125 в JPEG), 120 кадров/с с АФ/АЭ по первому кадру (88 RAW, 90 JPEG), скорости выше 25 к/с работают не со всеми объективами
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: есть
  • Размер фотоизображения: JPEG: 5184 x 3888 - 1024 x 768, RAW: 5184 x 3888
  • Интервальная съемка: есть
  • Видеосъемка: 4K 60р, Full HD до 240р, HLG, OM-Log400, 10 или 8 бит на карту памяти, ProRes RAW 4:4:4 по HDMI на внешний рекордер Atomos
  • Разрешение видеозаписи: 4096 x 2160, 3840 х 2160, 1920 х 1080
  • Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4AVC/H.264) / MOV (HEVC/H.265)
  • Продолжительность видео: без ограничения
  • Формат записи звука: Стерео РСМ (WAVE) 24 бита 96 кГц или 16 бит 48 кГц
  • Средний битрейт: 205 Мбит/с и менее
  • Выдержка: 1/8000 - 60 с., длительная: до 30 мин (только с механическим затвором)
  • Замер экспозиции: TTL-замер, 324 зон: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, светлая зона, тень
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
  • Брекетинг экспозиции: 2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
  • Автофокус: гибридный, фазовый + контрастный: 1053 зоны, интеллектуальная система обнаружения объектов: самолеты, поезда, птицы, кошки, собаки, болиды Ф1, вертолеты, мотоциклы, гоночные машины), стекинг, брекетинг (3 - 999 кадров), рабочий диапазон -8 - 19 EV
  • Ручная фокусировка: есть, с фокус-пикингом или расширенной зоной фокусировки
  • Встроенная вспышка: нет
  • Внешняя вспышка: горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с, FP-синхронизация 1/8000 с., беспроводное управление (3 группы / 4 канала)
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный. с настройкой яркости и цветового баланса
  • Видоискатель: электронный, OLED, 2.36 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
  • Карта памяти: 1 слот для SD, SDHC, SDXC, UHS-I / UHS-II
  • Связь с компьютером: USB 3.0 (Type C)
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, синхротерминал для внешних вспышек
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi, Bluetooth 5.2
  • Питание: литий-ионный аккумулятор BLX‑1, 590 кадров по стандарту CIPA, 120 мин. видео по стандарту JEITA, зарядка по USB, постоянное питание по USB (необходим сетевой адаптер с USB PD 3.0)
  • Вес: 496 г (с аккумулятором и картой памяти), 413 г (только корпус)
  • Размеры: 139.3 х 88.9 х 45.8 мм
  • Особые характеристики: защита от пыли и влаги, заявленный ресурс мех. затвора: 100 000 срабатываний
  • Комплектация: камера, объектив 12-45mm f/4.0 Pro, аккумулятор BLX‑1, плечевой ремень, крышка корпуса, USB кабель CB‑USB13