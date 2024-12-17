Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-3 Body
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Характеристики
Описание
Ключевые особенности камеры OM System OM-3:
- Многоуровневый (stacked) сенсор BSI Live MOS 20.4 Мп формата M4/3
- Видео DCI/UHD 4K 60 к/с 10 бит на карту памяти или 12 бит RAW 4:4:4 на внешний рекордер
- Серийная фотосъемка до 50 кадров/с со следящим и до 120 кадров в секунду с фиксированным автофокусом
- Режим Pro Capture: камера сохраняет серию снимков, сделанных до полного нажатия на спуск
- Контрастно-фазовая автофокусировка c распознаванием широкого спектра объектов
- OLED-видоискатель с разрешением 2.36 Мп
- Поворотный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 Мп.
- 5-осевая стабилизация изображения (IBIS) с эффективностью до 7.5 ступеней
- IP53 Всепогодная и морозостойкая конструкция
- Cимуляция ND фильтров (включая градиентные)
- Фокус-стекинг для предметной съемки и макро
OM System OM-3 – фотоаппарат, выполненный в элегантных формах классических пленочных камер 60-70-х годов прошлого века. Большую часть своей электронной начинки, включая процессор и матрицу, он заимствует у флагманского OM-1 Mark II, что обеспечивает отличные характеристики для своего формата. Отличительной особенностью модели является специальный диск Creative Dial, который позволяет творчески экспериментировать с цветами, применять «художественные фильтры», а также быстро переключаться в монохромный режим. Еще одной важной особенностью эргономики является кнопка CP на задней панели, который обеспечивает быстрый доступ к так называемой «вычислительной фотографии». Среди ее функций доступно:
- Режим высокого разрешения (доступный как при съемке со штатива, так и с рук)
- Режим «живой» симуляции ND фильтров, в котором вы можете в реальном времени наблюдать эффект съемки с длинной выдержкой
- Режим «живой» симуляции градиентных ND фильтров
- Режим фокус-стекинга (автоматическое сшивание снимков с разной дистанцией фокусировки при осуществлении макро или предметной съемки)
- HDR режим с повышенным динамическим диапазоном для контрастных сцен с сильными перепадами освещенности
- Режим мультиэкспозиции
Благодаря использованию многослойной (stacked) матрицы, электронный затвор работает очень быстро, почти что на уровне механического, что позволяет пользоваться камерой в полностью бесшумном режиме и не расходовать ресурс механического затвора в большинстве ситуаций. Это также положительно влияет на видео: практически отсутствует эффект желе (rolling shutter). Современный процессор TruePic X обеспечивает качественную обработку JPEG снимков и справляется с записью 4К 60p видео. Встроенный оптический стабилизатор работает превосходно, камеру также можно похвалить за аккумулятор высокой емкости. Наконец, мы отметили бы режим Pre-Capture, в котором камера начинает серийную съемку до полного нажатия на спуск, что позволяет поймать ускользающие моменты – такой режим пока поддерживают далеко не все камеры.
К сожалению, есть и довольно слабые места: в частности, система автофокуса Olympus / OM System все еще достаточно заметно отстает от лидеров индустрии (Canon, Sony), несмотря на наличие множества точек фазовой фокусировки и алгоритмам машинного распознавания объектов. Это заметно и при фотографировании, и (еще сильнее) при записи видео. Возможно, производитель постепенно сократит отрыв с будущими обновлениями ПО камеры. Из-за относительно небольшого размера матрицы камера неизбежно начинает уступать полнокадровым моделям при съемке со слабым освещением, вечером и ночью. Наконец, можно покритиковать и видоискатель с разрешением 2.4 млн. точек – для того ценового диапазона, который занимает OM-3, это очень мало.
В целом, OM System OM-3 ориентирована больше на фотографов-любителей, а также для профессионалов, которые ищут себе красивую, элегантно выглядящую камеру для отдыха. Камера выполнена в качественном металлическом корпусе с продвинутой защитой от пыли и влаги (сертификация IP53). Однако для профессиональной работы, наверно, лучше подойдет фотоаппарат OM-1 Mark II, который предлагает тот же функционал по той же цене, но в более эргономичном корпусе с большим хватом, джойстиком, более крупным видоискателем с разрешением 5.76 млн. точек, двумя слотами для карт памяти и так далее.
Характеристики
- Объектив: нет в комплекте
- Стабилизатор изображения: в камере, по 5 осям, эффективность 6.5 ступеней по центру, 5.5 ступеней на периферии кадра, при наличии стабилизатора в объективе OM серии: 7.5 / 6.5 ступеней соответственно
- Датчик изображения: 17.3 х 13 мм (4/3") Stacked BSI Live MOS
- Число эффективных пикселей: 20.4 млн.
- Соотношение сторон: 4:3
- Светочувствительность: ISO 80 - 102 400
- Процессор: TruePic X
- Формат файла: JPEG, RAW (12 бит), JPEG + RAW
- Баланс белого: авто, 7 предустановок, 4 пользовательских настройки, установка температуры в К (2000K - 14000K)
- Серийная съемка: мех. затвор: 6 кадров/с (до заполнения карты), эл. затвор: 20 кадров/с (151 в RAW, 375 в JPEG), 50 кадров/с (102 в RAW, 125 в JPEG), 120 кадров/с с АФ/АЭ по первому кадру (88 RAW, 90 JPEG), скорости выше 25 к/с работают не со всеми объективами
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: есть
- Размер фотоизображения: JPEG: 5184 x 3888 - 1024 x 768, RAW: 5184 x 3888
- Интервальная съемка: есть
- Видеосъемка: 4K 60р, Full HD до 240р, HLG, OM-Log400, 10 или 8 бит на карту памяти, ProRes RAW 4:4:4 по HDMI на внешний рекордер Atomos
- Разрешение видеозаписи: 4096 x 2160, 3840 х 2160, 1920 х 1080
- Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4AVC/H.264) / MOV (HEVC/H.265)
- Продолжительность видео: без ограничения
- Формат записи звука: Стерео РСМ (WAVE) 24 бита 96 кГц или 16 бит 48 кГц
- Средний битрейт: 205 Мбит/с и менее
- Выдержка: 1/8000 - 60 с., длительная: до 30 мин (только с механическим затвором)
- Замер экспозиции: TTL-замер, 324 зон: оценочный ESP, точечный, центровзвешенный, светлая зона, тень
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
- Брекетинг экспозиции: 2 / 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 2/3, 1 EV, 7 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 EV
- Автофокус: гибридный, фазовый + контрастный: 1053 зоны, интеллектуальная система обнаружения объектов: самолеты, поезда, птицы, кошки, собаки, болиды Ф1, вертолеты, мотоциклы, гоночные машины), стекинг, брекетинг (3 - 999 кадров), рабочий диапазон -8 - 19 EV
- Ручная фокусировка: есть, с фокус-пикингом или расширенной зоной фокусировки
- Встроенная вспышка: нет
- Внешняя вспышка: горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с, FP-синхронизация 1/8000 с., беспроводное управление (3 группы / 4 канала)
- Дисплей: 3 дюйма (7.6 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный. с настройкой яркости и цветового баланса
- Видоискатель: электронный, OLED, 2.36 млн. точек, увеличение 1.37х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 27 мм
- Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
- Карта памяти: 1 слот для SD, SDHC, SDXC, UHS-I / UHS-II
- Связь с компьютером: USB 3.0 (Type C)
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, синхротерминал для внешних вспышек
- Беспроводное соединение: Wi-Fi, Bluetooth 5.2
- Питание: литий-ионный аккумулятор BLX‑1, 590 кадров по стандарту CIPA, 120 мин. видео по стандарту JEITA, зарядка по USB, постоянное питание по USB (необходим сетевой адаптер с USB PD 3.0)
- Вес: 496 г (с аккумулятором и картой памяти), 413 г (только корпус)
- Размеры: 139.3 х 88.9 х 45.8 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги, заявленный ресурс мех. затвора: 100 000 срабатываний
- Комплектация: аккумулятор BLX‑1, плечевой ремень, крышка корпуса, USB кабель CB‑USB13
Видео