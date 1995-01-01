Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-1 Mark II Body
Код товара : УТ-00076362
Артикул : @ V210040BE000
249 990 ₽
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Описание
OM System OM-1 Mark II - обновленная вторая версия проверенной беззеркальной камеры системы Micro Four Thirds. Его 20-мегапиксельный датчик BSI Live MOS и процессор TruePic X обеспечивают высококачественные снимки, быструю автофокусировку и отличную производительность при слабом освещении с собственным диапазоном ISO от 200 до 102 400.
OM-1 Mark II, чтобы дать вам более близкое представление о вашем объекте из-за коэффициента обрезки системы Micro Four Thirds, OM-1 Mark II преуспевает в фотографии дикой. Когда вы снимаете резкость ваших изображений значительно улучшается благодаря 5-осевой стабилизации изображения внутри корпуса.
В целом, OM-1 Mark II обеспечивает пользователям мобильность, точность и надежную рабочую камеру для съемки изображений и видео.Среди заслуживающих внимания обновлений OM-1 Mark II - улучшенное обнаружение объекта ИИ для людей, фильтры с нейтральной плотностью в реальном времени, обновленная конфигурация меню, 14-битный необработанный выход и прорезиненный хват.
Фокусировка Quad Pixel AF
1053 отдельные точки фокусировки доступны с помощью комплексной системы автофокусировки Cross Quad Pixel OM-1 Mark II, позволяющей камере зафиксировать фокус практически в любом месте сенсора. Благодаря такому дизайну камера автоматически обнаруживает такие объекты, как птицы, люди, животные, автомобили, самолеты и поезда, чтобы держать их в фокусе и отслеживать их движения. Этот алгоритм Cross Quad Pixel AF в паре с процессором TruePic X обещает высокоскоростную, надежную производительность фокусировки.
Заметные обновления Mark II
- Увеличение стабилизации изображения на 20% и компенсация на 8,5 EV
- Прорезиненный хват для более тактильного ощущения
- Кнопка меню может быть запрограммирована на удаление, что не нужно снимать левую руку с объектива.
- Утройте количество тонов в ваших изображениях с 14-битным необработанным выводом
- Улучшенная последовательная съемка без отключения электричества
- Вертикальная поддержка видео
- Фильтрация GND8 и ND128 в реальном времени
- Улучшенная автофокусировка для обнаружения искусственного интеллекта человека
Предназначен для элементов
OM-1 Mark II с рейтингом IP53 обеспечивает превосходную защиту от атмосферных погод и выдерживает самые суровые условия в полевых условиях. Его прочная конструкция делает камеру морозостойкой, пыленепроницаемой и брызгистойкой и работоспособной при температуре от 14°F.
Возможности Видео
Запись видео DCI и UHD 4K поддерживается при семпляции до 60p и 10-битной семпляции 4:2:0. Запись в формате Full HD возможна на высокой скорости до 240 кадров в секунду для замедленного воспроизведения. Вертикальное видео теперь доступно, открывая больше вариантов композиции при съемке и экономя время в пост-продакшне.
В прямом эфире ND
Поддерживая до ND128, эта функция в цифровом виде имитирует эффекты оптического фильтра нейтральной плотности, чтобы вы могли создавать эффекты медленной выдержки на своих изображениях. С помощью Live ND вы можете видеть эффекты через видоискатель и на ЖК-мониторе.
AF обнаружения предмета ИИ
- Люди
- Птицы
- Собаки
- Коты
- Легковые автомобили
- Мотоциклы
- Самолеты
- Вертолеты
- Поезда
Полезные функции
- Электронный OLED-видоискатель с разрешением 5,76 млн-точек для четкой съемки на уровне глаз
- 3,0-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1,62 млн-точек
- Два слота для карт памяти UHS-II SD для длительной съемки
- Сложение фокусов до 15 снимков
- Брекетинг фокуса до 999 снимков