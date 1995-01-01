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    Беззеркальный фотоаппарат OM System OM-1 Mark II Body

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    Код товара : УТ-00076362

    Артикул : @ V210040BE000

    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body
    • OM-1 Mark II Body

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    24%

    249 990 ₽

    189 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    OM System OM-1 Mark II - обновленная вторая версия проверенной беззеркальной камеры системы Micro Four Thirds. Его 20-мегапиксельный датчик BSI Live MOS и процессор TruePic X обеспечивают высококачественные снимки, быструю автофокусировку и отличную производительность при слабом освещении с собственным диапазоном ISO от 200 до 102 400.

    OM-1 Mark II, чтобы дать вам более близкое представление о вашем объекте из-за коэффициента обрезки системы Micro Four Thirds, OM-1 Mark II преуспевает в фотографии дикой. Когда вы снимаете резкость ваших изображений значительно улучшается благодаря 5-осевой стабилизации изображения внутри корпуса.

    В целом, OM-1 Mark II обеспечивает пользователям мобильность, точность и надежную рабочую камеру для съемки изображений и видео.Среди заслуживающих внимания обновлений OM-1 Mark II - улучшенное обнаружение объекта ИИ для людей, фильтры с нейтральной плотностью в реальном времени, обновленная конфигурация меню, 14-битный необработанный выход и прорезиненный хват.

    Фокусировка Quad Pixel AF

    1053 отдельные точки фокусировки доступны с помощью комплексной системы автофокусировки Cross Quad Pixel OM-1 Mark II, позволяющей камере зафиксировать фокус практически в любом месте сенсора. Благодаря такому дизайну камера автоматически обнаруживает такие объекты, как птицы, люди, животные, автомобили, самолеты и поезда, чтобы держать их в фокусе и отслеживать их движения. Этот алгоритм Cross Quad Pixel AF в паре с процессором TruePic X обещает высокоскоростную, надежную производительность фокусировки.

    Заметные обновления Mark II

    • Увеличение стабилизации изображения на 20% и компенсация на 8,5 EV
    • Прорезиненный хват для более тактильного ощущения
    • Кнопка меню может быть запрограммирована на удаление, что не нужно снимать левую руку с объектива.
    • Утройте количество тонов в ваших изображениях с 14-битным необработанным выводом
    • Улучшенная последовательная съемка без отключения электричества
    • Вертикальная поддержка видео
    • Фильтрация GND8 и ND128 в реальном времени
    • Улучшенная автофокусировка для обнаружения искусственного интеллекта человека

    Предназначен для элементов

    OM-1 Mark II с рейтингом IP53 обеспечивает превосходную защиту от атмосферных погод и выдерживает самые суровые условия в полевых условиях. Его прочная конструкция делает камеру морозостойкой, пыленепроницаемой и брызгистойкой и работоспособной при температуре от 14°F.

    Возможности Видео

    Запись видео DCI и UHD 4K поддерживается при семпляции до 60p и 10-битной семпляции 4:2:0. Запись в формате Full HD возможна на высокой скорости до 240 кадров в секунду для замедленного воспроизведения. Вертикальное видео теперь доступно, открывая больше вариантов композиции при съемке и экономя время в пост-продакшне.

    В прямом эфире ND

    Поддерживая до ND128, эта функция в цифровом виде имитирует эффекты оптического фильтра нейтральной плотности, чтобы вы могли создавать эффекты медленной выдержки на своих изображениях. С помощью Live ND вы можете видеть эффекты через видоискатель и на ЖК-мониторе.

    AF обнаружения предмета ИИ

    • Люди
    • Птицы
    • Собаки
    • Коты
    • Легковые автомобили
    • Мотоциклы
    • Самолеты
    • Вертолеты
    • Поезда

    Полезные функции

    • Электронный OLED-видоискатель с разрешением 5,76 млн-точек для четкой съемки на уровне глаз
    • 3,0-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1,62 млн-точек 
    • Два слота для карт памяти UHS-II SD для длительной съемки
    • Сложение фокусов до 15 снимков
    • Брекетинг фокуса до 999 снимков

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.