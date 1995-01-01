Описание

OM System OM-1 Mark II - обновленная вторая версия проверенной беззеркальной камеры системы Micro Four Thirds. Его 20-мегапиксельный датчик BSI Live MOS и процессор TruePic X обеспечивают высококачественные снимки, быструю автофокусировку и отличную производительность при слабом освещении с собственным диапазоном ISO от 200 до 102 400.

OM-1 Mark II, чтобы дать вам более близкое представление о вашем объекте из-за коэффициента обрезки системы Micro Four Thirds, OM-1 Mark II преуспевает в фотографии дикой. Когда вы снимаете резкость ваших изображений значительно улучшается благодаря 5-осевой стабилизации изображения внутри корпуса.

В целом, OM-1 Mark II обеспечивает пользователям мобильность, точность и надежную рабочую камеру для съемки изображений и видео.Среди заслуживающих внимания обновлений OM-1 Mark II - улучшенное обнаружение объекта ИИ для людей, фильтры с нейтральной плотностью в реальном времени, обновленная конфигурация меню, 14-битный необработанный выход и прорезиненный хват.

Фокусировка Quad Pixel AF

1053 отдельные точки фокусировки доступны с помощью комплексной системы автофокусировки Cross Quad Pixel OM-1 Mark II, позволяющей камере зафиксировать фокус практически в любом месте сенсора. Благодаря такому дизайну камера автоматически обнаруживает такие объекты, как птицы, люди, животные, автомобили, самолеты и поезда, чтобы держать их в фокусе и отслеживать их движения. Этот алгоритм Cross Quad Pixel AF в паре с процессором TruePic X обещает высокоскоростную, надежную производительность фокусировки.

Заметные обновления Mark II

Увеличение стабилизации изображения на 20% и компенсация на 8,5 EV

Прорезиненный хват для более тактильного ощущения

Кнопка меню может быть запрограммирована на удаление, что не нужно снимать левую руку с объектива.

Утройте количество тонов в ваших изображениях с 14-битным необработанным выводом

Улучшенная последовательная съемка без отключения электричества

Вертикальная поддержка видео

Фильтрация GND8 и ND128 в реальном времени

Улучшенная автофокусировка для обнаружения искусственного интеллекта человека

Предназначен для элементов

OM-1 Mark II с рейтингом IP53 обеспечивает превосходную защиту от атмосферных погод и выдерживает самые суровые условия в полевых условиях. Его прочная конструкция делает камеру морозостойкой, пыленепроницаемой и брызгистойкой и работоспособной при температуре от 14°F.

Возможности Видео

Запись видео DCI и UHD 4K поддерживается при семпляции до 60p и 10-битной семпляции 4:2:0. Запись в формате Full HD возможна на высокой скорости до 240 кадров в секунду для замедленного воспроизведения. Вертикальное видео теперь доступно, открывая больше вариантов композиции при съемке и экономя время в пост-продакшне.

В прямом эфире ND

Поддерживая до ND128, эта функция в цифровом виде имитирует эффекты оптического фильтра нейтральной плотности, чтобы вы могли создавать эффекты медленной выдержки на своих изображениях. С помощью Live ND вы можете видеть эффекты через видоискатель и на ЖК-мониторе.

AF обнаружения предмета ИИ

Люди

Птицы

Собаки

Коты

Легковые автомобили

Мотоциклы

Самолеты

Вертолеты

Поезда

Полезные функции