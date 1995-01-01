Объектив OM System M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5-6.3 IS II представляет собой обновленную версию модели, выпущенной в 2020 году. Новая версия получила улучшенную стабилизацию изображения и более надежную защиту от внешних воздействий.

OM System 100-400mm f/5-6.3 IS II обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 200-800 мм (в 35-мм эквиваленте). Он также совместим с телеконвертерами OM 1.4x и 2x, что увеличивает эквивалентный диапазон до впечатляющих 1600 мм, что идеально подходит для съемки небольших и удаленных объектов дикой природы.

Новая версия лучше адаптирована для съемки с больших расстояний благодаря улучшенной системе синхронизации пятиосевой стабилизации изображения (Sync IS), обеспечивающей компенсацию выдержки до 7.0 ступеней экспозиции. Оригинальная версия не поддерживает Sync IS, а ее оптическая стабилизация предлагает только до трех ступеней коррекции дрожания. Однако даже без Sync IS новая версия обеспечивает до 4,5 ступеней коррекции, что лучше по сравнению с предшественником.

OM System 100-400mm имеет минимальную длину 205,7 мм и весит 1300 граммов с установленной съемной ножкой штатива (совместимой с Arca Swiss). Если снять штативный адаптер, вес уменьшается до 1125 граммов, что практически идентично предыдущей версии (разница около 5 граммов, вероятно, связана с улучшенной герметизацией). Диаметр резьбы для светофильтра - 72 мм.

Защиты от внешних воздействий в OM 100-400mm f/5-6.3 IS II имеет рейтинг IPX1 по защите от пыли и влаги. Объектив OM System M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5-6.3 IS II состоит из 21 элемента в 15 группах, включая четыре линзы ED, два элемента Super HR и пару HR-линз. Диафрагма объектива состоит из девяти лепестков, а минимальная дистанция фокусировки составляет 1,3 метра на всем диапазоне зума. При 400 мм увеличение составляет 0,29x (или 0,57x в 35-мм эквиваленте). Макровозможности можно улучшить, подключив телеконвертер 1.4x или 2x.