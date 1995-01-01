Объектив OM System M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
Код товара:УТ-00083486
Артикул:@ V336010BW000
Товар не найден
Описание
OM System M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II – обновленная версия оригинального 25-мм объектива Olympus. Модель получила металлический корпус, а также защиту от пыли и влаги (сертификация IPX1). Оптическая схема осталась без изменений. Этот компактный и легкий объектив обеспечивает поле зрения и перспективу классического 50-мм объектива на полнокадровой камере, поэтому подходит для множества сюжетов, включая портретную и предметную съемку, уличную фотографию и так далее. Высокая светосила f/1.8 обеспечит вам контроль над глубиной резкости изображения, приятное размытие фона и возможность снимать при недостаточном освещении.
Характеристики
- Байонет: Micro 4/3
- Фокусное расстояние: 25 мм (50 мм в 35-мм эквиваленте)
- Относительное отверстие: 1/1.8
- Минимальная диафрагма: 1/22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
- Угол поля зрения: 47°
- Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах, из них 2 асферических
- Диаметр светофильтра: 46 мм
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Вес: 156 г
- Размеры: 59.4 х 42 мм
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда LH-49B, инструкция