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Объектив OM System M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II

  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
  • M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II
Код товара:УТ-00083486
Артикул:@ V336010BW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

OM System M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II – обновленная версия оригинального 25-мм объектива Olympus. Модель получила металлический корпус, а также защиту от пыли и влаги (сертификация IPX1). Оптическая схема осталась без изменений. Этот компактный и легкий объектив обеспечивает поле зрения и перспективу классического 50-мм объектива на полнокадровой камере, поэтому подходит для множества сюжетов, включая портретную и предметную съемку, уличную фотографию и так далее. Высокая светосила f/1.8 обеспечит вам контроль над глубиной резкости изображения, приятное размытие фона и возможность снимать при недостаточном освещении.

Характеристики

  • Байонет: Micro 4/3
  • Фокусное расстояние: 25 мм (50 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Относительное отверстие: 1/1.8
  • Минимальная диафрагма: 1/22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
  • Угол поля зрения: 47°
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах, из них 2 асферических
  • Диаметр светофильтра: 46 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 156 г
  • Размеры: 59.4 х 42 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда LH-49B, инструкция