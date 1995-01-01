OM System M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 II – обновленная версия оригинального 25-мм объектива Olympus. Модель получила металлический корпус, а также защиту от пыли и влаги (сертификация IPX1). Оптическая схема осталась без изменений. Этот компактный и легкий объектив обеспечивает поле зрения и перспективу классического 50-мм объектива на полнокадровой камере, поэтому подходит для множества сюжетов, включая портретную и предметную съемку, уличную фотографию и так далее. Высокая светосила f/1.8 обеспечит вам контроль над глубиной резкости изображения, приятное размытие фона и возможность снимать при недостаточном освещении.