Новая камера для съемки каждый день

Маленькая, но очень технологичная: камера Olympus E-M10 Mark IV отличается компактными размерами и огромными возможностями. Положите ее в сумку. Накиньте на плечо. Делайте потрясающие снимки целый день. На вечеринке. В парке. Или даже просто на кухонном столе.

Новая классика

Как только вы возьмете эту цифровую 4К-камеру, вы больше не захотите выпускать ее из рук. Дизайн, проверенный временем, с удобным, надежным хватом - то, что нужно современному фотографу.

Достигайте максимума

Идеальное сочетание 20Mп сенсора Live MOS, графического процессора, 5-осевой стабилизации изображения и объективов Olympus M.Zuiko позволит вам получать изображения исключительного качества с высокой детализацией. Даже в условиях низкой освещенности и ночью.

Четкие фотографии без штатива

Прощайте, смазанные изображения! Держать руки так, чтобы они не дрожали, задача не из легких. Olympus E-M10 Mark IV компенсирует дрожание рук, позволяя вам запечатлеть момент так же четко, как его видят ваши глаза. Плохое освещение. Съемка с телеобъективом. Больше не проблема! 5-осевая стабилизация изображения обеспечивает компенсацию до 4,5 ступеней экспозиции, позволяя вам снимать с рук в любых условиях.

Меняйте объективы

Изучите весь ассортимент объективов Olympus M. Zuiko. Сделайте ставку на новые возможности. Снимайте то, что интересно именно вам. Получайте впечатляющие снимки с портретным объективом. Мощную перспективу с ультраширокоугольным зумом. И сногсшибательную детализацию с макрообъективом.

Получайте идеальные селфи

Позвольте камере Olympus E-M10 Mark IV преобразить ваши селфи и истории в соцсетях. Просто откиньте сенсорный экран, улыбнитесь и нажмите на кнопку. Задержка в одну секунду гарантирует, что в кадре будете вы, а не ваша рука.

Волшебные арт-фильтры

Поверните диск режимов в положение ART. Выберите один из 16 арт-фильтров, например, Поп-Арт или Мягкий фокус, которые теперь можно настраивать, чтобы добавить еще больше творчества вашей фотографии. Легким движением с помощью сенсорного дисплея отрегулируйте насыщенность фильтра, если это необходимо.

Добавьте нотки ностальгии

Новейший арт-фильтр Имитация пленки аккуратно добавит винтажный шлейф вашим изображениям. Используйте его со вспышкой или без - для получения разных эффектов.

Установите сцену

Не бывает двух одинаковых сцен и сюжетов. Режим SCN позволит вам забыть о настройках и сам подберет необходимые параметры в зависимости от вашей съемки - от безграничного пейзажа до портрета при свечах. Важен только результат: идеальные снимки каждый раз.

Новая функция в режиме SCN: Панорама

Горы. Пляж. Потрясающий вид на город. Переключитесь в режим «Панорама» для получения впечатляющих снимков с невероятным качеством изображения. Удерживая кнопку затвора на Olympus E-M10 Mark IV, как на смартфоне, переместите камеру горизонтально или вертикально. Вот и всё!

Используйте режим AP

Хотите получать профессиональные фотографии с минимальными усилиями? Откройте для себя продвинутые режимы съемки (AP). Девять разнообразных функций позволят вам изучить новые способы и технологии съемки.

С легкостью снимайте сложные кадры

Изучите все возможности продвинутого режима AP и получайте сложные снимки без лишних усилий. Двигайте камеру для съемки пейзажей в режиме Панорама. Снимайте идеальные полосы света от проезжающих автомобилей или молний во время грозы в Live Composite. Или поэкспериментируйте с режимами Live Time и Мультиэкспозиция для получения оригинальных кадров.

Впечатляющие 4К-видео

Запечатлите в движении важные события и эмоции: снимайте потрясающие видео в любой момент! Ваша талантливая камера E-M10 Mark IV позволяет получать видео в высоком разрешении 4К без использования штатива. 5-осевая стабилизация избавит вас от трясущейся картинки - даже если вы снимаете на ходу.

Тссс, Беззвучный режим

Если вы хотите фотографировать, не привлекая к себе внимания, включите Беззвучный режим. Он отключает все звуки камеры - снимайте, не нарушая тишину.

Супербыстрая съемка

Знаете, где произойдет интересный момент? Поймайте его, используя серийную съемку E-M10 Mark IV. Высокоскоростной автофокус гарантирует, что вы не пропустите ни секунды. Камера делает до 15 кадров в секунду, фокусировку можно установить только один раз.

Точное отслеживание

Серийная съемка с функцией отслеживания на E-M10 Mark IV позволит вам профессионально сделать множество кадров. Используя усовершенствованный алгоритм, камера фиксируется на вашем объекте съемки и следует за ним, перефокусируясь между кадрами. Скорость серийной съемки - до 6 кадров в секунду (5 кадров/с с механическим затвором)

Улучшенный AF Приоритет лица/глаз

Новое поколение функции AF Приоритет лица/глаз находит лица и глаза в кадре и автоматически фокусируется на них. Идеально для портретной съемки.

Еще больше преимуществ

Наполненная множеством возможностей съемки, E-M10 Mark IV превращает каждый кадр в настоящее искусство. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth, зарядка через USB, бесплатные приложения OI.Share и Olympus Workspace для редактирования фотографий - это только начало.