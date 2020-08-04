Беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark IV kit 14-42mm EZ черный
Код товара : УТ-00066405
Артикул : @ V207132BE000
94 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
37
Объектив
M.Zuiko Digital ED 14‑42mm F3.5‑5.6 EZ Pancake
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический: сдвиг сенсора (5-осевой), эффективность до 4.5 ступеней экспозиции
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 12 с, пользовательский
Размер фотоизображения
RAW: 5184 x 3888, JPEG: 5184 x 3888 ~ 1280 x 960
Баланс белого
авто (2 варианта: "теплые цвета" вкл./выкл.), 6 предустановок, 4 пользовательских настройки, в одно касание, установка температуры в К
Серийная съемка
механический затвор: 8.7 кадров/с (АФ по первому кадру, до заполнения карты), 5 кадров/с (следящий АФ), электронный затвор: 15 кадров/с (АФ по первому кадру, 42 снимка в RAW, 49 в JPEG), 6 кадров/с (следящий АФ, 945 RAW, JPEG без ограничения) *SDXC UHS-II
Съёмка видео
Битрейт
4К: 102 Мбит/с, Full HD: 52, 30 или 18 Мбит/с, HD: 26, 14 или 10 Мбит/с
Видеосъемка
4К: 24, 25, 30 кадров/с; Full HD 1080: 24 - 60 кадров/с, высокоcкоростное видео: 1280 x 720, 120 кадров/с
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, покадровая или следящая, 121 зона, группа зон (9 точек), одна зона (нормальная / маленькая), определение лиц и глаз
Матрица
Датчик изображения
17.3 х 13 мм (4/3") MOS (МОП)
Светочувствительность
авто: ISO 100 - 6400, ручной выбор: ISO 100 - 25600
Число эффективных пикселей, Мп
20.3
Прочие особенности
Дата анонса
04.08.2020
Комплектация
аккумулятор BLS‑50, сетевой адаптер F-5AC, крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2), USB кабель, плечевой ремень, инструкция, гарантийный талон
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, 324 зоны: ESP экспозамер (оценочный), точечный, центрально-взвешенный, светлая зона, тень
Экспокоррекция
фото: +/- 5 EV, видео: +/- 3 EV
Брекетинг экспозиции
3 кадра (шаг 1 ступень), 5 кадров (шаг 0.7 ступени)
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4,0 до +2,0 диоптрий
Видоискатель
электронный, OLED, 2.36 млн. точек, поле зрения прибл. 100%, увеличение 1.23х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность), настройка яркости и цветового баланса, режим симуляции оптического видоискателя
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), 1 слот
Процессор
Процессор
TruePic VIII
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BLS-50, приблизительно 360 кадров по стандарту CIPA или 80 минут видеозаписи (стандарт JEITA), зарядка по USB
Физические характеристики
Вес
383 г (с аккумулятором, без объектива)
Размеры товара
121.7 x 84.6 x 49 мм (без объектива и выступающих частей)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Olympus и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Новая камера для съемки каждый день
Маленькая, но очень технологичная: камера Olympus E-M10 Mark IV отличается компактными размерами и огромными возможностями. Положите ее в сумку. Накиньте на плечо. Делайте потрясающие снимки целый день. На вечеринке. В парке. Или даже просто на кухонном столе.
Новая классика
Как только вы возьмете эту цифровую 4К-камеру, вы больше не захотите выпускать ее из рук. Дизайн, проверенный временем, с удобным, надежным хватом - то, что нужно современному фотографу.
Достигайте максимума
Идеальное сочетание 20Mп сенсора Live MOS, графического процессора, 5-осевой стабилизации изображения и объективов Olympus M.Zuiko позволит вам получать изображения исключительного качества с высокой детализацией. Даже в условиях низкой освещенности и ночью.
Четкие фотографии без штатива
Прощайте, смазанные изображения! Держать руки так, чтобы они не дрожали, задача не из легких. Olympus E-M10 Mark IV компенсирует дрожание рук, позволяя вам запечатлеть момент так же четко, как его видят ваши глаза. Плохое освещение. Съемка с телеобъективом. Больше не проблема! 5-осевая стабилизация изображения обеспечивает компенсацию до 4,5 ступеней экспозиции, позволяя вам снимать с рук в любых условиях.
Меняйте объективы
Изучите весь ассортимент объективов Olympus M. Zuiko. Сделайте ставку на новые возможности. Снимайте то, что интересно именно вам. Получайте впечатляющие снимки с портретным объективом. Мощную перспективу с ультраширокоугольным зумом. И сногсшибательную детализацию с макрообъективом.
Получайте идеальные селфи
Позвольте камере Olympus E-M10 Mark IV преобразить ваши селфи и истории в соцсетях. Просто откиньте сенсорный экран, улыбнитесь и нажмите на кнопку. Задержка в одну секунду гарантирует, что в кадре будете вы, а не ваша рука.
Волшебные арт-фильтры
Поверните диск режимов в положение ART. Выберите один из 16 арт-фильтров, например, Поп-Арт или Мягкий фокус, которые теперь можно настраивать, чтобы добавить еще больше творчества вашей фотографии. Легким движением с помощью сенсорного дисплея отрегулируйте насыщенность фильтра, если это необходимо.
Добавьте нотки ностальгии
Новейший арт-фильтр Имитация пленки аккуратно добавит винтажный шлейф вашим изображениям. Используйте его со вспышкой или без - для получения разных эффектов.
Установите сцену
Не бывает двух одинаковых сцен и сюжетов. Режим SCN позволит вам забыть о настройках и сам подберет необходимые параметры в зависимости от вашей съемки - от безграничного пейзажа до портрета при свечах. Важен только результат: идеальные снимки каждый раз.
Новая функция в режиме SCN: Панорама
Горы. Пляж. Потрясающий вид на город. Переключитесь в режим «Панорама» для получения впечатляющих снимков с невероятным качеством изображения. Удерживая кнопку затвора на Olympus E-M10 Mark IV, как на смартфоне, переместите камеру горизонтально или вертикально. Вот и всё!
Используйте режим AP
Хотите получать профессиональные фотографии с минимальными усилиями? Откройте для себя продвинутые режимы съемки (AP). Девять разнообразных функций позволят вам изучить новые способы и технологии съемки.
С легкостью снимайте сложные кадры
Изучите все возможности продвинутого режима AP и получайте сложные снимки без лишних усилий. Двигайте камеру для съемки пейзажей в режиме Панорама. Снимайте идеальные полосы света от проезжающих автомобилей или молний во время грозы в Live Composite. Или поэкспериментируйте с режимами Live Time и Мультиэкспозиция для получения оригинальных кадров.
Впечатляющие 4К-видео
Запечатлите в движении важные события и эмоции: снимайте потрясающие видео в любой момент! Ваша талантливая камера E-M10 Mark IV позволяет получать видео в высоком разрешении 4К без использования штатива. 5-осевая стабилизация избавит вас от трясущейся картинки - даже если вы снимаете на ходу.
Тссс, Беззвучный режим
Если вы хотите фотографировать, не привлекая к себе внимания, включите Беззвучный режим. Он отключает все звуки камеры - снимайте, не нарушая тишину.
Супербыстрая съемка
Знаете, где произойдет интересный момент? Поймайте его, используя серийную съемку E-M10 Mark IV. Высокоскоростной автофокус гарантирует, что вы не пропустите ни секунды. Камера делает до 15 кадров в секунду, фокусировку можно установить только один раз.
Точное отслеживание
Серийная съемка с функцией отслеживания на E-M10 Mark IV позволит вам профессионально сделать множество кадров. Используя усовершенствованный алгоритм, камера фиксируется на вашем объекте съемки и следует за ним, перефокусируясь между кадрами. Скорость серийной съемки - до 6 кадров в секунду (5 кадров/с с механическим затвором)
Улучшенный AF Приоритет лица/глаз
Новое поколение функции AF Приоритет лица/глаз находит лица и глаза в кадре и автоматически фокусируется на них. Идеально для портретной съемки.
Еще больше преимуществ
Наполненная множеством возможностей съемки, E-M10 Mark IV превращает каждый кадр в настоящее искусство. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth, зарядка через USB, бесплатные приложения OI.Share и Olympus Workspace для редактирования фотографий - это только начало.