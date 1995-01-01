Описание

M.ZUIKO DIGITAL ED 75мм 1:1.8 светосильный портретный объектив профессионального уровня. Фиксированное фокусное расстояние 75 мм эквивалентно 150 мм в формате 35 мм. Конструкция объектива состоит из 10 элементов в 9 группах, которые включают три линзы из низкодисперсного стекла (ED). Кроме того, оригинальное защитное покрытие линз ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical Coating) существенно снижает уровень нежелательных отражений. Благодаря 9-лепестковой диафрагме объектив рисует очень мягкое боке. Максимальное значение диафрагмы составляет F1.8, минимальное F22.

Точный и быстрый автофокус приводится в движение оригинальным MSC-мотором и обеспечивает комфортную фокусировку в любых условиях. Металлическое фокусное кольцо позволит комфортно фокусироваться на объекте в ручном режиме. Минимальная дистанция фокусировки 0.84 метра. Корпус объектива, выполненный из металла, собран с высочайшим качеством — какие-либо люфты органов управления отсутствуют полностью. Передняя часть объектива имеет резьбу для установки фильтров диаметром 58 мм. Масса объектива всего 305 гр.