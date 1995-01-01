Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm 1:1.8 черный
Код товара : УТ-00066529
Артикул : @ V311040BW000
74 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
305 г
Размеры
64 х 69 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
58
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах (3 ED, 2 HR)
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.84 м
Угол поля зрения
16°
Байонет
Micro 4/3
Минимальное фокусное расстояние, мм
75
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция
Описание
M.ZUIKO DIGITAL ED 75мм 1:1.8 светосильный портретный объектив профессионального уровня. Фиксированное фокусное расстояние 75 мм эквивалентно 150 мм в формате 35 мм. Конструкция объектива состоит из 10 элементов в 9 группах, которые включают три линзы из низкодисперсного стекла (ED). Кроме того, оригинальное защитное покрытие линз ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical Coating) существенно снижает уровень нежелательных отражений. Благодаря 9-лепестковой диафрагме объектив рисует очень мягкое боке. Максимальное значение диафрагмы составляет F1.8, минимальное F22.
Точный и быстрый автофокус приводится в движение оригинальным MSC-мотором и обеспечивает комфортную фокусировку в любых условиях. Металлическое фокусное кольцо позволит комфортно фокусироваться на объекте в ручном режиме. Минимальная дистанция фокусировки 0.84 метра. Корпус объектива, выполненный из металла, собран с высочайшим качеством — какие-либо люфты органов управления отсутствуют полностью. Передняя часть объектива имеет резьбу для установки фильтров диаметром 58 мм. Масса объектива всего 305 гр.