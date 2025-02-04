Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II черный
Код товара:УТ-00070214
Артикул:@ V315040BW000
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя / задняя, гарантийный талон, инструкция
Вес423 г
Размеры69 х 116.5 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаMFT
Минимальное фокусное расстояние, мм75
Максимальное фокусное расстояние, мм300
Угол поля зрения16° - 4.1°
Формат матрицыMicro 4/3
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие5,0
Диаметр светофильтра, мм58
Число лепестков диафрагмы7
Минимальная дистанция фокусировки0.9 м
Конструкция объектива18 элементов в 13 группах
Фокусное расстояниеПеременное (зум)
Описание
OLYMPUS M.Zuiko ED 75-300mm f/4.8-6.7 II - супер телефото объектив стандарта Микро 4/3 позволит вам легким движением руки приблизить самые отдаленные объекты. Будучи невероятно компактным и легким, объектив предлагает фокусные расстояния, эквивалентные 150-600мм для 35мм камеры. Но это еще не все преимущества данной модели. Объектив оснащен отверточным механизмом фокусировки, который обеспечивает практически бесшумную и очень быструю фокусировку, что очень важно при съемке видео.
Особенности:
Покрытие ZERO для уменьшения отражений
Мощный супер телефото зум для съемки удаленных объектов
Минимальное расстояние фокусировки 0.9м
Оптимизировано для видеосъемки
Круговая диафрагма