Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II черный
Код товара : УТ-00070214
Артикул : @ V315040BW000
49 990 ₽
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Описание
OLYMPUS M.Zuiko ED 75-300mm f/4.8-6.7 II - супер телефото объектив стандарта Микро 4/3 позволит вам легким движением руки приблизить самые отдаленные объекты. Будучи невероятно компактным и легким, объектив предлагает фокусные расстояния, эквивалентные 150-600мм для 35мм камеры. Но это еще не все преимущества данной модели. Объектив оснащен отверточным механизмом фокусировки, который обеспечивает практически бесшумную и очень быструю фокусировку, что очень важно при съемке видео.
Особенности:
Покрытие ZERO для уменьшения отражений
Мощный супер телефото зум для съемки удаленных объектов
Минимальное расстояние фокусировки 0.9м
Оптимизировано для видеосъемки
Круговая диафрагма