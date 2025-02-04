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Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II черный

Код товара:УТ-00070214
Артикул:@ V315040BW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

OLYMPUS M.Zuiko ED 75-300mm f/4.8-6.7 II - супер телефото объектив стандарта Микро 4/3 позволит вам легким движением руки приблизить самые отдаленные объекты. Будучи невероятно компактным и легким, объектив предлагает фокусные расстояния, эквивалентные 150-600мм для 35мм камеры. Но это еще не все преимущества данной модели. Объектив оснащен отверточным механизмом фокусировки, который обеспечивает практически бесшумную и очень быструю фокусировку, что очень важно при съемке видео.

Особенности:

Покрытие ZERO для уменьшения отражений
Мощный супер телефото зум для съемки удаленных объектов
Минимальное расстояние фокусировки 0.9м
Оптимизировано для видеосъемки
Круговая диафрагма