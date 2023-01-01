Описание

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 60mm f 2.8 - первый специализированный макро-объектив для системы Micro 4/3, с настоящим макроувеличением 1:1. Объектив отличается высоким качеством материалов и сборки, свойственным профессиональной оптике Zuiko: металлический корпус, влагозащита, внутренняя фокусировка без выезжающих частей, шкала дистанций с индикатором на корпусе. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 1 ED (со сверхнизкой дисперсией), 2 HR (с высокой рефракцией) и 1 E-HR (с экстра-высокой рефракцией). Диафрагма состоит из 7 скругленных лепестков и обеспечивает очень мягкое боке. Поэтому объектив также можно рекомендовать для съемки высококачественных портретов, натюрмортов и т.п. сюжетов. Диапазон фокусировки может быть ограничен в пределах 0.19 - 0.4 м для макро, или 0.4 м - ∞ для съемки с дистанции. Используется просветляющее покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) для максимального сокращения бликов и ореолов, передняя линза также покрыта защитным слоем, предотвращающим появление царапин.