Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
Код товара : УТ-00066527
Артикул : @ V315050BW000
134 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
40
Максимальное фокусное расстояние, мм
150
Минимальная диафрагма
f/22
Минимальная дистанция фокусировки
0,7 м
Угол поля зрения
30,0–8,2°
Конструкция объектива
16 элементов в 10 группах
Физические характеристики
Вес
0.880 кг.
Размеры
79,4 мм Ø, 160 мм
Комплектация
Комплектация
Крышка для объектива LC-72D, Бленда LH-76, Чехол для объектива LSC‑1120, Задняя крышка для объектива LR‑2, Руководство пользователя, Гарантийный талон
Описание
Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO специально создан для профессиональной съемки и позволяет вам получить быстрый и невероятно портативный телезум. Он сочетает в себе отличное качество изображения, малый вес и компактность. Объектив поставляется со скользящей крышкой, которая отъезжает вверх и вниз, что уменьшает засветку и защищает объектив.
- Профессиональное качество в любых условиях
- Высокоскоростная автофокусировка
- Пыле-, влагозащищенная и морозостойкая
- Фиксированная светосила 1:2,8