Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150мм 1:2.8 PRO специально создан для профессиональной съемки и позволяет вам получить быстрый и невероятно портативный телезум. Он сочетает в себе отличное качество изображения, малый вес и компактность. Объектив поставляется со скользящей крышкой, которая отъезжает вверх и вниз, что уменьшает засветку и защищает объектив.