Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-100mm f/4 PRO
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Характеристики
Описание
Непревзойденная мобильность и простота использования
Универсальный объектив, идеально подходящий для съемки в любых условиях с потрясающим зумом 8.3х. Он оснащен технологией стабилизации Sync IS**, которая синхронизируется с самой мощной в мире 5-осевой стабилизацией изображения в камере. Кроме того, он компактен по размеру и обеспечивает возможность максимального увеличения в 0.3х при широкоугольной съемке и 0.21х при телесъемке (0.6х/0.42х*).
Благодаря постоянной диафрагме вы можете приближать и отдалять изображение, не заботясь об экспозиции.
Все объективы M.ZUIKO совместимы со всеми камерами OLYMPUS PEN и OM-D.
* в 35-мм эквиваленте
**По состоянию на сентябрь 2016 года, в соответствии с результатами исследования, проведенного компанией Olympus.
Отличное качество снимков
Откройте для себя исключительное качество изображений. Уникальное покрытие линз Z Nano, уменьшающее количество бликов и ореолов, стабилизация изображения, захватывающая дух, супербыстрый автофокус и прочный корпус - все это работает для того, чтобы вы могли получать фотографии непревзойденного качества!
Очень четкие снимки
Новый объектив линейки M.ZUIKO PRO оснащен собственной 2-осевой системой стабилизации и синхронизацией со стабилизатором, находящимися внутри камеры. Это позволит вам снимать очень четкие фото и видео без использования штатива.
Постоянная диафрагма
Благодаря постоянной диафрагме 4.0 объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12–100mm 1:4.0 IS PRO, вы можете увеличивать и уменьшать изображение, не беспокоясь об экспозиции. Ваши фотографии будут потрясающе четкими и яркими в любое время суток.