Непревзойденная мобильность и простота использования

Универсальный объектив, идеально подходящий для съемки в любых условиях с потрясающим зумом 8.3х. Он оснащен технологией стабилизации Sync IS**, которая синхронизируется с самой мощной в мире 5-осевой стабилизацией изображения в камере. Кроме того, он компактен по размеру и обеспечивает возможность максимального увеличения в 0.3х при широкоугольной съемке и 0.21х при телесъемке (0.6х/0.42х*).

Благодаря постоянной диафрагме вы можете приближать и отдалять изображение, не заботясь об экспозиции.

Все объективы M.ZUIKO совместимы со всеми камерами OLYMPUS PEN и OM-D.

* в 35-мм эквиваленте

**По состоянию на сентябрь 2016 года, в соответствии с результатами исследования, проведенного компанией Olympus.

Отличное качество снимков

Откройте для себя исключительное качество изображений. Уникальное покрытие линз Z Nano, уменьшающее количество бликов и ореолов, стабилизация изображения, захватывающая дух, супербыстрый автофокус и прочный корпус - все это работает для того, чтобы вы могли получать фотографии непревзойденного качества!

Очень четкие снимки

Новый объектив линейки M.ZUIKO PRO оснащен собственной 2-осевой системой стабилизации и синхронизацией со стабилизатором, находящимися внутри камеры. Это позволит вам снимать очень четкие фото и видео без использования штатива.

Постоянная диафрагма

Благодаря постоянной диафрагме 4.0 объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12–100mm 1:4.0 IS PRO, вы можете увеличивать и уменьшать изображение, не беспокоясь об экспозиции. Ваши фотографии будут потрясающе четкими и яркими в любое время суток.