Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-100mm f/4 PRO
Код товара : УТ-00066150
Артикул : @ V314080BW000
119 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
12
Максимльное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
84° - 12°
Конструкция объектива
17 элементов в 11 группах (3 асферических, 1 HR с выcокой рефракцией, 2 супер-HR, 1 DSA - двойной супер-асферический, 5 ED - с низкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
561 г
Размеры товара
77.5 х 116.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH-76B, чехол LSC-0914, руководство, гарантийный талон
Описание
Непревзойденная мобильность и простота использования
Универсальный объектив, идеально подходящий для съемки в любых условиях с потрясающим зумом 8.3х. Он оснащен технологией стабилизации Sync IS**, которая синхронизируется с самой мощной в мире 5-осевой стабилизацией изображения в камере. Кроме того, он компактен по размеру и обеспечивает возможность максимального увеличения в 0.3х при широкоугольной съемке и 0.21х при телесъемке (0.6х/0.42х*).
Благодаря постоянной диафрагме вы можете приближать и отдалять изображение, не заботясь об экспозиции.
Все объективы M.ZUIKO совместимы со всеми камерами OLYMPUS PEN и OM-D.
* в 35-мм эквиваленте
**По состоянию на сентябрь 2016 года, в соответствии с результатами исследования, проведенного компанией Olympus.
Отличное качество снимков
Откройте для себя исключительное качество изображений. Уникальное покрытие линз Z Nano, уменьшающее количество бликов и ореолов, стабилизация изображения, захватывающая дух, супербыстрый автофокус и прочный корпус - все это работает для того, чтобы вы могли получать фотографии непревзойденного качества!
Очень четкие снимки
Новый объектив линейки M.ZUIKO PRO оснащен собственной 2-осевой системой стабилизации и синхронизацией со стабилизатором, находящимися внутри камеры. Это позволит вам снимать очень четкие фото и видео без использования штатива.
Постоянная диафрагма
Благодаря постоянной диафрагме 4.0 объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12–100mm 1:4.0 IS PRO, вы можете увеличивать и уменьшать изображение, не беспокоясь об экспозиции. Ваши фотографии будут потрясающе четкими и яркими в любое время суток.