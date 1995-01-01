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Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver

Код товара:УТ-00085409
Артикул:@ V311030SE000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете.

Характеристики

  • Байонет: Micro 4/3
  • Фокусное расстояние: 45 мм (90 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Относительное отверстие: 1/1.8
  • Минимальная диафрагма: 1/22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
  • Угол поля зрения: 27°
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 8 группах (2 E-HR)
  • Диаметр светофильтра: 37 мм
  • Вес: 116 г
  • Размеры: 56 х 46 мм
  • Комплектация: крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон