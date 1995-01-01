Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 silver



Код товара: УТ-00085409 Артикул: @ V311030SE000 Код товара: УТ-00085409 Артикул: @ V311030SE000 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете. Товар не найден Задать вопрос Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете. Характеристики Байонет: Micro 4/3

Micro 4/3 Фокусное расстояние: 45 мм (90 мм в 35-мм эквиваленте)

45 мм (90 мм в 35-мм эквиваленте) Относительное отверстие: 1/1.8

1/1.8 Минимальная диафрагма: 1/22

1/22 Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м

0.5 м Угол поля зрения: 27°

27° Конструкция объектива: 9 элементов в 8 группах (2 E-HR)

9 элементов в 8 группах (2 E-HR) Диаметр светофильтра: 37 мм

37 мм Вес: 116 г

116 г Размеры: 56 х 46 мм

56 х 46 мм Комплектация: крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон Видео Наш обзор

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