Пол: унисекс

Оправа: металл с текстильным оформлением

Цвет линзы: поляризационная желтая

Очки для ношения в условиях плохой видимости, в том числе в сумерках и ночью. Желтая линза повышает контрастность и четкость изображения в сумерках. Снижают эффект ослепления встречными автомобилями, обеспечивая комфорт для глаз и безопасность для всех участников движения. Конечно, они также полностью защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения.

Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.