Швабры для влажной чистки матриц формата APS-C: ширина чистящей насадки составляет 16 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Усовершенствованная конструкция: ручка швабры более длинная и более широкая, удобно лежит в пальцах, чистящий наконечник гибкий: не повреждает сенсор при нажатии. Ткань – два слоя безворсовой микрофибры, которая впитывает чистящую жидкость, не оставляя разводов. В комплекте 10 швабр, каждая в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.

Влажная чистка необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува с помощью груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, маслянистых жидкостей и других сильных загрязнений.

Способ применения:

Проводите чистку в чистом помещении, без сквозняков и подобного движения воздуха

Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало или открыть затвор

Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы

Откройте упаковку швабры

Нанесите на чистящий наконечник 2 капли чистящей жидкости

С минимальным нажимом проведите шваброй по матрице в одну сторону, затем обратно

Размеры швабры: длина 12 см, ширина наконечника: 16 мм.