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Шваброчки для чистки матриц Nitecore NC-CK16L, для APS-C камер, 10 шт.

Код товара:УТ-00065746
Артикул:NC-CK16L*

Товар не найден

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Описание

Швабры для влажной чистки матриц формата APS-C: ширина чистящей насадки составляет 16 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Усовершенствованная конструкция: ручка швабры более длинная и более широкая, удобно лежит в пальцах, чистящий наконечник гибкий: не повреждает сенсор при нажатии. Ткань – два слоя безворсовой микрофибры, которая впитывает чистящую жидкость, не оставляя разводов. В комплекте 10 швабр, каждая в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.

Влажная чистка необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува с помощью груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, маслянистых жидкостей и других сильных загрязнений.

Способ применения:

  • Проводите чистку в чистом помещении, без сквозняков и подобного движения воздуха
  • Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало или открыть затвор
  • Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы
  • Откройте упаковку швабры
  • Нанесите на чистящий наконечник 2 капли чистящей жидкости
  • С минимальным нажимом проведите шваброй по матрице в одну сторону, затем обратно

Размеры швабры: длина 12 см, ширина наконечника: 16 мм.