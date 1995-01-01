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Карабин Nite Ize S-Biner SlideLock, размер 3, черный

  • S-Biner SlideLock, размер 3, черный
  • S-Biner SlideLock, размер 3, черный
  • S-Biner SlideLock, размер 3, черный
  • S-Biner SlideLock, размер 3, черный
  • S-Biner SlideLock, размер 3, черный
Код товара:УТ-00085487
Артикул:LSB3-01-R6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карабин с фиксаторами Nite Ize S-Biner SlideLock - компактный соединитель S-образной формы для быстрой сцепки предметов и веревок. Имеет два подпружиненных затвора, каждый из которых имеет пластиковый ползунок для фиксации в закрытом положении. Выполнен из нержавеющей стали, поверхность чёрного цвета.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Рабочая нагрузка: 11 кг
  • Размеры: 30 x 67,5 мм
  • Вес: 15 гр.