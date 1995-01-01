Карабин Nite Ize S-Biner SlideLock, размер 3, черный

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Код товара: УТ-00085487 Артикул: LSB3-01-R6 Код товара: УТ-00085487 Артикул: LSB3-01-R6 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Описание Карабин с фиксаторами Nite Ize S-Biner SlideLock - компактный соединитель S-образной формы для быстрой сцепки предметов и веревок. Имеет два подпружиненных затвора, каждый из которых имеет пластиковый ползунок для фиксации в закрытом положении. Выполнен из нержавеющей стали, поверхность чёрного цвета. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь

Рабочая нагрузка: 11 кг

Размеры: 30 x 67,5 мм

Вес: 15 гр. Видео Наш обзор

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