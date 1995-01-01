Карабин с фиксаторами Nite Ize S-Biner SlideLock - компактный соединитель S-образной формы для быстрой сцепки предметов и веревок. Имеет два подпружиненных затвора, каждый из которых имеет пластиковый ползунок для фиксации в закрытом положении. Выполнен из нержавеющей стали, поверхность чёрного цвета.
Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь
Рабочая нагрузка: 11 кг
Размеры: 30 x 67,5 мм
Вес: 15 гр.
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