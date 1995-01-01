Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold Small крепится быстро и легко благодаря своей уникальной двусторонней S-образной форме. В отличие от других моделей защелки здесь только на одном отсеке, а второй является своеобразным крюком с открытым доступом, что позволяет быстро и легко крепить и снимать вещи.

Карабин пригодится для ношения на поясе или ремне, чтобы повесить кепку или перчатки. Также можно использовать как крюк для подвешивания сумки или рюкзака, например, в транспорте. В гараже, мастерской пригодится для быстрого размещения инструмента или экипировки, а на природе это вешалка для одежды, снаряжения, посуды или освещения.

Характеристики: