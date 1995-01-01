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Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.

  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
  • S-Biner Hook 'N Hold Small, стальной, 2 шт.
Код товара:УТ-00085477
Артикул:SBHS-11-2R3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold Small крепится быстро и легко благодаря своей уникальной двусторонней S-образной форме. В отличие от других моделей защелки здесь только на одном отсеке, а второй является своеобразным крюком с открытым доступом, что позволяет быстро и легко крепить и снимать вещи.

Карабин пригодится для ношения на поясе или ремне, чтобы повесить кепку или перчатки. Также можно использовать как крюк для подвешивания сумки или рюкзака, например, в транспорте. В гараже, мастерской пригодится для быстрого размещения инструмента или экипировки, а на природе это вешалка для одежды, снаряжения, посуды или освещения.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Рабочая нагрузка: 4,5 кг
  • Размеры: 50 x 23 x 6 мм
  • Вес: 10 гр.
  • В комплекте: 2 шт.