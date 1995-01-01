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Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной

  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
  • S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
Код товара:УТ-00085476
Артикул:SBH-11-R6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Туристический s-образный карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook – универсальное приспособление для быстрого соединения отдельных предметов между собой. Конструкцией предусмотрена пружинная защелка, защищающая изделие от срыва после его крепления к полкам, стеллажам, на лямку брюк, рюкзакам. На открытую сторону крюкообразного карабина могут присоединятся предметы кухонного быта, головные уборы, различное снаряжение и аксессуары весом до 34 кг.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Рабочая нагрузка: до 34 кг.
  • Размеры: 40 мм x 83 мм x 8 мм
  • Вес: 32 гр.