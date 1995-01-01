Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной
Код товара:УТ-00085476
Артикул:SBH-11-R6
Товар не найден
Характеристики
ЦветСеребристый
Описание
Туристический s-образный карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook – универсальное приспособление для быстрого соединения отдельных предметов между собой. Конструкцией предусмотрена пружинная защелка, защищающая изделие от срыва после его крепления к полкам, стеллажам, на лямку брюк, рюкзакам. На открытую сторону крюкообразного карабина могут присоединятся предметы кухонного быта, головные уборы, различное снаряжение и аксессуары весом до 34 кг.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Рабочая нагрузка: до 34 кг.
- Размеры: 40 мм x 83 мм x 8 мм
- Вес: 32 гр.