Карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook, стальной

<











>







Код товара: УТ-00085476 Артикул: SBH-11-R6 Код товара: УТ-00085476 Артикул: SBH-11-R6 Цвет Серебристый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Серебристый Описание Туристический s-образный карабин Nite Ize S-Biner Hook 'N Hold S-Hook – универсальное приспособление для быстрого соединения отдельных предметов между собой. Конструкцией предусмотрена пружинная защелка, защищающая изделие от срыва после его крепления к полкам, стеллажам, на лямку брюк, рюкзакам. На открытую сторону крюкообразного карабина могут присоединятся предметы кухонного быта, головные уборы, различное снаряжение и аксессуары весом до 34 кг. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь

Рабочая нагрузка: до 34 кг.

Размеры: 40 мм x 83 мм x 8 мм

Вес: 32 гр. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.