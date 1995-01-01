При съёмке с помощью мягкого рассеивающего фильтра NiSi Black Mist вы получаете особую атмосферу на изображениях. Фильтр создаёт волшебное свечение вокруг источников света, при этом сохраняя чёткость по всему полю кадра. Он также позволяет добиться кинематографического эффекта за счёт снижения контраста, размывания и смягчения света от мощных ламп и сглаживания пятен. И всё это достигается без нарушения цветового баланса. Добавьте в ваши фотографии или видео атмосферу «дымки».

Серия NiSi Black Mist эффективно снижает контрастность и рассеивает границы ярко освещённых предметов, помогая сбалансировать тональный переход между светами и тенями. Также NiSi Black Mist часто используется в тех ситуациях, когда необходимо создать привлекательный образ при портретной съёмке – смягчить глубокие морщины и понизить контраст пигментных пятен или веснушек.

Особенности: